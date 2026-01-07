Mediatiedot: USA yrittää ensin saada Grönlantia rahalla

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on vakuutellut maansa päättäjille, että hallinnon tuoreet uhkaukset Grönlantia vastaan eivät ole viesti lähestyvästä hyökkäyksestä. Aluetta havitellaan Tanskalta ensin rahalla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Rubion yhdysvaltalaispäättäjille esittämistä tyynnyttelevistä kommenteista kertoo Wall Street Journal -lehti lähteidensä pohjalta. Ulkoministerin puheiden mukaan Yhdysvaltain tavoitteena on ostaa Grönlanti Tanskalta.

Wall Street Journalin lisäksi presidentti Donald Trumpin hallinnon ostohaluista on kirjoittanut omien lähteidensä pohjalta uutistoimisto Reuters.

- Diplomatia on aina presidentin ensimmäinen vaihtoehto kaikissa asioissa, ja diilien tekeminen. Hän rakastaa diilejä, Reutersille asiaa kommentoinut virkamies sanoi.

Valkoinen talo kertoi tiistaina, että Trump harkitsee useita eri vaihtoehtoja Grönlannin saamiseksi.

Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt antoi asiasta lausunnon muun muassa uutistoimisto AFP:lle Suomen aikaa myöhään tiistai-iltana.

Leavittin mukaan Trump on tehnyt selväksi, että Grönlannin hankkiminen on tärkeää Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle sekä pelotteeksi maan kilpailijoita vastaan arktisella alueella.

- Presidentti ja hänen tiiminsä keskustelevat useista vaihtoehdoista tämän tärkeän ulkopoliittisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tietenkin myös Yhdysvaltain asevoimien käyttö on aina yksi käytettävissä olevista vaihtoehdoista, Leavitt sanoi lausunnossaan.

HALLINNON GRÖNLANTI -puheet ovat koventuneet viikonlopun Venezuela-iskun jälkeen. Jopa amerikkalaispoliitikot ovat alkaneet jarrutella intoa.

Arizonalainen demokraattisenaattori Ruben Gallego on sanonut esittelevänsä päätöslauselman, jonka tavoitteena on estää Yhdysvaltoja hyökkäämästä Grönlantiin.

- Trump kertoo meille tarkalleen, mitä hän haluaa tehdä. Meidän on pysäytettävä hänet ennen kuin hän hyökkää toiseen maahan hetken mielijohteesta, Gallego sanoi viestipalvelu X:ssä.

Republikaanipuoluetta edustava kongressiedustaja Don Bacon on kehottanut hallintoa lopettamaan ”typerän hölynpölyn” Grönlannin haluamisesta ja kehottanut muita republikaaneja vastustamaan yleisesti kaikkia Grönlantiin kohdistuvia sotilaallisia toimia.

- Tämä on kauhistuttavaa. Grönlanti on Naton liittolainen. Meillä on tukikohta Grönlannissa. Voisimme sijoittaa neljä tai viisi tukikohtaa Grönlantiin; he eivät panisi pahakseen, Bacon sanoi CNN:lle tiistaina.

Bacon viittasi vielä erikseen Tanskaan ja kuvaili maan olevan Yhdysvalloille todistetusti pätevä liittolainen.

- Tapa, jolla kohtelemme heitä, on todella alentavaa, eikä siinä ole mitään hyvää puolta, Bacon sanoi.

Edustajainhuoneen puhemies, republikaani Mike Johnson asettui niin ikään poikkiteloin Trumpin Grönlanti-aikeiden kanssa.

Politicon mukaan Johnson sanoi toimittajille tiistaina, ettei hänestä olisi sopivaa ryhtyä sotilaallisiin toimiin Grönlannin haltuun ottamiseksi. Johnson tunnetaan Trumpin liittolaisena.

Republikaanisenaattori Jerry Moran puolestaan varoitti, että sotilaalliset toimet johtaisivat Naton tuhoon.

- Emme valtaa toista maata, joka on liittolaisemme, hän sanoi Huffpost-uutissivuston mukaan.

TANSKASSA maan ulkopoliittinen neuvosto piti tiistai-iltana kriisikokouksen, jonka pontimena oli Trumpin vaatimus saada Grönlanti Yhdysvalloille.

Tanskalaisen B.T. -lehden mukaan toimittajat kysyivät Tanskan ulkoministeriltä Lars Lökke Rasmussenilta pariin otteeseen suoraa vastausta siihen, luottaako ulkoministeri presidentti Trumpiin.

- Luotan täysin siihen, että kun hän sanoo haluavansa Grönlannin osaksi Yhdysvaltoja, mielestäni on syytä olettaa, että hän todella tarkoittaa sitä, Rasmussen vastasi.

Kokouksen alla julkaistiin seitsemän maan yhteinen lausunto, jossa todettiin, että vain Tanska ja Grönlanti voivat päättää niitä koskevista asioista.

Tanskan ja Grönlannin ulkoasiainhallinto on tiettävästi yrittänyt järjestää pikatapaamista Marco Rubion kanssa, mutta yhdysvaltalaiset eivät ole tähän vielä suostuneet.