Ulkomaat

6.1.2026 19:35 ・ Päivitetty: 6.1.2026 19:36

Tanska ja Grönlanti vakavina Rubiolle: Meidän pitäisi tavata

LEHTIKUVA / AFP
Jäälauttoja Nuukin kaupungin edustalla Grönlannissa.

Grönlanti ja Tanska ovat pyytäneet tavata pikaisesti Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion. Asiasta kertoi Grönlannin ulkoministeri Vivian Motzfeldt sosiaalisessa mediassa.

Tapaamisessa olisi tarkoitus keskustella Yhdysvaltain viimeaikaisista lausunnoista, jotka koskevat Grönlantia.

Motzfeldt sanoo, että Tanska ja Grönlanti ovat pyytäneet tapaamista Rubion kanssa ministeritasolla jo viime vuonna. Tapaaminen ulkoministerin kanssa ei kuitenkaan vielä ole onnistunut.

Tanskassa ulkopoliittinen neuvosto kokoontui tiistai-iltana kriisikokoukseen, jonka asialistalla ainoa kohta on maan suhde Yhdysvaltoihin. Syy kokoontumiselle on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin jälleen esittämä vaatimus saada Grönlanti Yhdysvalloille.

Pohjoismaat ovat viikonlopusta alkaen vakuutelleet ainakin henkistä tukeaan Tanskalle ja sen alueelliselle koskemattomuudelle.

YHDYSVALTAIN vastikään nimittämän Grönlannin erityislähettilään, Louisianan osavaltion kuvernöörin Jeff Landryn mukaan Trump tukee itsenäistä Grönlantia, jolla olisi taloudelliset siteet Yhdysvaltoihin.

Landry kommentoi asiaa tiistaina uutiskanava CNBC:lle.

- Presidentti tukee itsenäistä Grönlantia, jolla olisi taloudelliset siteet ja kaupankäyntimahdollisuuksia Yhdysvaltain kanssa.

Laundry myös sanoi, että Yhdysvallat voisi tarjota Grönlannille enemmän kuin eurooppalaiset.

- Mielestäni meidän pitäisi mennä Grönlantiin ja kysyä, minkälaisia mahdollisuuksia he haluaisivat. Mitä me voisimme tarjota heille mitä Eurooppa ei ole tarjonnut?

TRUMPIN HALLINNON keskeisiin hahmoihin kuuluva Valkoisen talon varakansliapäällikkö Stephen Miller sanoi aiemmin CNN:n haastattelussa pitävänsä selvänä, että Grönlanti kuuluu Yhdysvalloille.

Hän ihmetteli, millä oikeudella Tanska Grönlantia ylipäätään hallitsee.

Haastattelussa Milleriltä kysyttiin, voisiko Yhdysvallat käyttää sotilasvoimaa alueen haltuunottoon. Millerin mukaan Grönlannissa on 30 000 asukasta, eikä kukaan aio oikeasti ryhtyä taistelemaan alueesta Yhdysvaltoja vastaan sotilaallisesti, joten kysymyksessä ei hänen mielestään ole järkeä.

Oikeasti Grönlannin asukasluku on noin 57 000.

Millerin mielestä maailmaa pyöritetään voimalla ja vallalla.

- Vapaan maailman tulevaisuus riippuu Yhdysvaltojen kyvystä puolustaa itseään ja intressejään pyytelemättä anteeksi, hän lausui haastattelussa tarkentamatta, millaista tulevaisuutta hän tarkoittaa.

