”Meidän on otettava hoitajien huolet vakavasti” – henkilöstöpulan ratkaisu vaatii välittömiä toimia, kansanedustaja hoputtaa

Hoitohenkilöstöpulan ratkaisemiseen tarvitaan välittömiä toimia, kansanedustaja Kim Berg (sd.) linjaa. Koulutetusta terveydenhuoltohenkilöstöstä on pulaa ja koronapandemia pahensi tilannetta entisestään, hän toteaa.

Vaasalainen Kim Berg kertoo tiedotteessaan vaalipiirinsä alueella lukemistaan mielipidekirjoituksista, joissa hoitajat kertovat ja varoittavat työn kuormituksesta.

– Monet kuvaavat, miten he tekevät 2-3 hoitajan työtä suuren stressin alla. Stressi koetaan niin suureksi, ettei ehdi pitää ruokataukoa, vaan vasta vuoron päätyttyä voi syödä. Päivittäin puuttuu tarvittava määrä sairaanhoitajia sairauslomien vuoksi. Suurimmaksi ongelmaksi kuvaillaan liian vähäinen henkilöstön määrä. Meidän on otettava hoitajien huolet vakavasti ja ratkaistava tämä kriisi ennen kuin on liian myöhäistä, kansanedustaja Kim Berg sanoo.

Hallitus käynnistää sosiaali- ja terveysministeriön johdolla poikkihallinnollisen ohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.