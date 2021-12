Meilahden sairaala pimeni laajasti – tämä huolestuttavasta tilanteesta tiedetään nyt

Meilahden sairaala on pimentynyt laajan sähkökatkon takia Helsingissä. Asiasta on tviitannut Twitterissä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen. Johannes Ijäs Demokraatti

Lehtonen kertoo Demokraatille, että tämän hetken tiedon mukaan kyseessä on jonkinlainen vika sähköpääkeskuksessa.

– Epäily on se, että jossain on mennyt iso kaapeli poikki. Samanaikaisesti on Meilahden sähköpääkeskuksessa vikaa niin, että varavoimaa ei ole tullut käyttöön ainakaan siinä laajuudessa kuin pitäisi. Sitä yritetään nyt saada päälle.

– Jossain valoja palaa, mutta aika iso blackout on tällä hetkellä, Lehtonen toteaa.