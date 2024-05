”Meillä on oikeus auttaa” – Naton Stoltenberg torjui Venäjän väitteet lännen pyrkimyksistä laajentaa Ukrainan sotaa

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg (kuvassa) tyrmäsi perjantaina Venäjän väitteet siitä, että Yhdysvaltojen antama lupa käyttää Harkovassa amerikkalaisia aseita myös iskuihin Venäjälle merkitsisi konfliktin laajenemista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Venäjän presidentti Vladimir Putin on varoittanut länttä “vakavista seurauksista”, jos länsiaseita käytetään iskuihin Venäjälle.

- Joka kerta, kun Nato-liittolaiset tarjoavat tukea Ukrainalle, meitä varoitetaan olemaan tekemästä sitä. Se on osa presidentti Putinin pyrkimyksiä estää Nato-liittolaisia tukemasta Ukrainaa, jotta se voisi puolustaa itseään. Ukrainalla on kuitenkin oikeus itsepuolustukseen, ja meillä on oikeus auttaa Ukrainaa, pääsihteeri sanoi Prahassa, missä on käynnissä Naton ulkoministerien epävirallinen kokous.

Stoltenberg muistutti myös, että Britannia on jo pitkään toimittanut risteilyohjuksia Ukrainalle, eikä ole asettanut rajoituksia niiden käytölle.