Meillä on taivasteltu Yhdysvaltojen työelämää, mutta myös Suomessa työssäkäyvien köyhien osuus kasvaa

Stereotypia vähävaraisesta ihmisestä on vanhentunut. Meillä on taivasteltu Yhdysvaltojen työelämää, jossa moni joutuu tekemään kahta työtä elättääkseen itsensä ja perheensä. Myös Suomessa työssäkäyvien köyhien osuus kasvaa. Usein kyse on koulutetuista, tavallista mutta köyhää elämää elävistä suomalaisista.