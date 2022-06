Memory (2022): Liam Neeson, 69, jatkaa nuorempiensa mätkimistä poikki ja pinoon vaivaisen papan hillittömällä kostonjanolla

Pohjoisirlantilaisesta Liam Neesonista kuoriutui toimintatähti reilusti yli viisikymppisenä. Sen käynnistänyt Taken (2008) on saanut kaksi jatko-osaa, joiden lisäksi Neeson on käynyt mukiloimassa miehiä kasaan monissa muissakin actionpakkauksissa.