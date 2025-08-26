Merimies-Unioni: Itämerellä käynnistyi huoltovarmuutta uhkaava ”härski kilpailu” – ”Suomalaisten päättäjien on nyt oltava hereillä”

Suomen Merimies-Unioni katsoo, että Itämerellä on käynnistynyt ”härski kilpailu” meriliikenteen huoltovarmuuden hoidosta. Huoli liittyy Viron hallituksen aikeisiin nelinkertaistaa tukensa matkustajalauttayhtiöille. Demokraatti Demokraatti

Viron yleisradio ERR kertoi tuen kasvattamisesta eilen. Viron infrastruktuurista vastaavan ministerin Kuldar Leisin mukaan Tallinkin ja DFDS:n tukiin kohdennetaan ensi vuodeksi kahdeksan miljoonaa euroa – nelinkertaisesti verrattuna kuluvaan vuoteen.

Leisin mukaan tuen tarkoituksena on houkutella varustamoita Viron lipun alle ja pitää kiinni nykyisistä varustamoyhtiöistä.

- Nykyisin lipun vaihtaminen on hyvin helppoa, Leis kommentoi.

SUOMEN Merimies-Unionin puheenjohtaja Joachim Alatalo pitää Viron ulostuloa ”strategisena peliliikkeenä” liittyen Suomen ensi viikon budjettineuvotteluihin.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on ehdottanut, että laivayhtiöiden tuista leikattaisiin poistamalla niin sanottu miehistötuki merenkulun palveluhenkilökunnalta.

– Suomalaiset varustamot ovat ilmoittaneet, että mikäli merenkulun miehistökustannustukea leikataan, varustamoiden on ulosliputettava aluksensa Ruotsiin ja Viroon, Alatalo sanoo tiedotteessa.

– Viro tarjoaa suomalaisille varustamoille nyt suoraa tukea, jolla se pyrkii saamaan suomalaiset varustamot siirtämään aluksensa Viroon, jossa merenkulkua tuetaan ja tarjolla olevaa tukea kasvatetaan samaan aikaan, kun Suomen valtiovarainministeri on valmis käytännössä luopumaan suomalaisesta merenkulusta, hän sanoo.

Viron lipun alla purjehtii useita Tallinkin matkustaja-autolauttoja Helsingin ja Tallinnan välillä. Tallinkin tytäryhtiöllä Tallink Siljalla on Suomen lipun alla kaksi alusta. Helsingistä Tallinnaan purjehtii myös Viking Linen ja Eckerö Linen aluksia.

– Suomalaisten päättäjien on nyt oltava hereillä ja kannettava vastuu siitä, mitä ensi viikolla käytävät budjettineuvottelut tarkoittavat Suomen merenkulun huoltovarmuudelle, jos suomalaiset alukset ulosliputetaan Viroon tarjolla olevien runsaiden matkustaja-alustukien houkuttelemina, Alatalo sanoo.

ALATALON mukaan mahdollisten ulosliputusten myötä tuhannet suomalaiset merenkulkijat jäävät työttömiksi ja merenkulun huoltovarmuus menetetään.

– Suomen valtio voi ottaa yli, eli hallintaansa, vain Suomen lipun alla purjehtivat alukset, ei Viron tai Ruotsin lipun alla olevia aluksia, hän huomauttaa.

– Suomen meriliikenteen huoltovarmuuden hoitoa ei voi huutokaupata vieraan valtion hoitoon.

Alatalo muistuttaa, että vaikka Viro ja Ruotsi ovat Suomelle läheisiä kumppaneita, ne ovat vieraita valtioita, joiden intressi on ajaa omaa etuaan. Siksi Suomella ei ole Alatalon mukaan mitään takeita siitä, että huoltovarmuuteen liittyvät merikuljetuksemme hoituvat.

Itämeren turvallisuustilanne on Viron mukaan muuttunut kriittisemmäksi, Alatalo sanoo. Aihe oli tänään tapetilla Ylen aamussa.

– Tämä tarkoittaa sitä, että Suomenkin on oltava nyt hereillä ja pidettävä entistä enemmän huolta siitä, että kauppalaivastomme säilyy Suomen lipun alla, että saamme kuljetettua maahamme tavaraa itse erilaisissa häiriö- ja kriisiolosuhteissa.