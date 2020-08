Merimies-Unioni vaatii palkkatukea – ”Suomessa on jäljellä enää vain 6 700 merenkulkijaa”

Merimies-Unioni ja varustamot vaativat alalle palkkatukea. Merimies-Unionin tiedotteen mukaan suomalaista tonnistoa uhkaa supistuminen koronan seurauksena.

– Suomessa on jäljellä enää vain 6 700 merenkulkijaa, jotka turvaavat Suomen tuonti- ja vientikuljetuksia. Suomen Merimies-Unioni ja Suomen Varustamot esittävät yhteisvoimin, että alalle ryhdyttäisiin maksamaan väliaikaista, EU-komission

linjausten sallimaa palkkatukea. Tuella turvattaisiin suomalaisten merenkulkijoiden työllisyys koronakriisin yli. Työllisyystukea tarvittaisiin nopeasti, jotta irtisanomisilta voidaan välttyä, Unioni tiedottaa.

Esimerkiksi Viking Line -varustamo ilmoitti 24.8.2020 käynnistävänsä 570 henkeä koskevat yt-neuvottelut, jotka koskevat varustamon maahenkilöstöä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Ahvenanmaalla.

Merimies-Unioni muistuttaa, miten yksi matkustajalaiva työllistää satoja merimiehiä ja tarjoaa työtä lukuisille alihankintayrityksille, kun varustamo ostaa niiltä esimerkiksi tarvikkeita, ruokaa, koneita, palveluita ja tekniikkaa. Yhden matkustajalaivan työllistämisvaikutus nousee alihankkijat mukaan lukien tuhansiin.

Viking Line ei ole ainoa varustamo, jonka talous on koetukselle koronan seurauksena. Myös suomalaisten rahtialusten markkinarahdit ovat pudonneet 30–50 prosenttia. Suuri osa varustamoista tekee tappiota tänä vuonna. Pari pienempää rahtialusvarustamoa on jo päättänyt lopettaa toimintansa, kuusi alusta on päätetty myydä ja viittä rahti- tai

matkustaja-alusta makuutetaan satamissa.

Kotimaisilla matkustajalaivoilla työskentelee noin 4 800 ja rahtilaivoilla 1 300 merenkulkijaa ja loput 6700 merenkulkijasta työskentee muun muassa jäänmurtajilla, saaristolautoilla, yhteysaluksilla ja losseilla.

– Kotimaisista merenkulun ammattilaisista ja -osaamisesta tulee pitää kiinni yhä haastavammassa maailmanpoliittisessa tilanteessa, Merimies-Unionin tiedotteessa sanotaan.

Koronan vuoksi tapahtunut matkustajaliikenteen pysähtyminen lomautti yli puolet suomalaisista merimiehistä. Viime keväänä Merimies-Unionin 5 200 jäsenestä noin 43 prosenttia oli lomautettuina, koska matkustajaliikenne lähimaihin pysähtyi maiden rajojen sulkeuduttua.

– Kun laskee yhteen kaikki suomalaiset merenkulkijat, reilusti yli puolet heistä olivat lomautettuna viime kevään aikana. Syksy tuo lisää haasteita, jos korona-aalto kestää kuukausia.