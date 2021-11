Merja-Hannele Vuohelaiselle Rafael Paasio -mitali

Demarinaisten toiminnanjohtajana pitkään toiminut Merja-Hannele Vuohelainen on saanut Suomen sosialidemokraattisen puolueen puoluevaltuuston myöntämän Rafael Paasio-mitalin ansiokkaasta toiminnasta SDP:n hyväksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Vuohelainen huomioitiin korkealla tunnustuksella tänään Demarinaisten liittokokouksessa Helsingissä.

Samalla Demarinaiset kiitti Vuohelaista menestyksekkäästä ja uraauurtavasta työstä sosialidemokraattisen naisliikkeen eteen.

– Upea ura toiminnanjohtajana, vaikeinakin aikoina ja vuosina, jolloin on kyseenalaistettu naisliiton olemassaolon oikeutta. On kyseenalaistettu naisten oikeutta. On kysytty sisua ja sitkeyttä toiminnanjohtajana pitää putiikki pystyssä aina ja kaikkialla meitä päätöksentekijöinä toimivia naisia varten, Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kiitti Vuohelaista.

– Tämä on upea hetki elämässä. Olen todella kiitollinen, Vuohelainen sanoi.

– Työ antaa ihmiselle tosi paljon. Sosialidemokraattisten naisten järjestössä saa käyttää luovuutta, villejä ajatuksia, oppia uusia asioita ja ottaa niistä selvää, kirjoittaa, piirtää ja laulaa… Tämä on antanut valtavan laajan työntekemisen mahdollisuuden. Kaikista parasta tässä on ihmiset, Vuohelainen summasi.

Vuohelaista Demarinaisten toiminnanjohtajana seuraa Roosa Pöyhönen.