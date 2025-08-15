Ulkomaat
15.8.2025 05:08 ・ Päivitetty: 15.8.2025 05:08
Merz: Alaska-kokouksesta pitäisi saada ainakin tulitauko
Venäjän presidentin Vladimir Putinin tulisi tarttua mahdollisuuteen sopia Ukrainan tulitauosta tänään Alaskassa, sanoo Saksan liittokansleri Friedrich Merz lausunnossaan.
Merzin mukaan tavoitteena tulee niin ikään olla varsinainen rauhankokous, jossa myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on mukana.
Samalla liittokansleri korosti, että Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla on nyt mahdollisuus ottaa merkittävä askel kohti rauhaa.
Trump ja Putin tapaavat tänään Alaskassa. Kokouksen on tarkoitus alkaa hieman ennen puoltayötä Suomen aikaa.
