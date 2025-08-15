Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

15.8.2025 05:08 ・ Päivitetty: 15.8.2025 05:08

Merz: Alaska-kokouksesta pitäisi saada ainakin tulitauko

LEHTIKUVA / AFP
Saksan liittokansleri Merz (vas) kertoi rauhantoiveistaan perjantaina.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin tulisi tarttua mahdollisuuteen sopia Ukrainan tulitauosta tänään Alaskassa, sanoo Saksan liittokansleri Friedrich Merz lausunnossaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Merzin mukaan tavoitteena tulee niin ikään olla varsinainen rauhankokous, jossa myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on mukana.

Samalla liittokansleri korosti, että Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla on nyt mahdollisuus ottaa merkittävä askel kohti rauhaa.

Trump ja Putin tapaavat tänään Alaskassa. Kokouksen on tarkoitus alkaa hieman ennen puoltayötä Suomen aikaa.

