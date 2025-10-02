Metsä Group aloittaa säästökuurin: näin paljon töitä lähtee eri paikkakunnilta

Metsä Group aloittaa kaikkia liiketoiminta-alueitaan ja konsernitoimintojaan koskevat muutosneuvottelut. Yhtiön alustavan arvion mukaan tämä voi viedä Suomen-toiminnoista 540 työpaikkaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Metsä Group ilmoitti heinäkuun lopussa aloittavansa 300 miljoonan euron kustannussäästö- ja tulosparannusohjelman suunnittelun. Nyt käynnistettävät muutosneuvottelut liittyvät tähän ohjelmaan. Vähennystarve on koko yhtiöltä maailmanlaajuisesti 800 työtehtävää, joista 540 Suomessa.

Metsä Groupiin kuuluvan pörssiyhtiö Metsä Boardin suunnitellut vähennykset ovat mukana luvuissa. Metsä Board kertoi aiemmin torstaina omien muutosneuvotteluidensa aloittamisesta ja 315 henkilön arvioidusta vähennystarpeesta. Näistä 155 on Suomessa.

Metsä Groupin 540 vakituisen työtehtävän vähennykset jakautuisivat eri paikkakuntien kesken seuraavasti: Espoo noin 140, Äänekoski noin 70, Kemi noin 60, Simpele noin 40, Lappeenranta (mukaan lukien Joutseno) noin 35 ja muut paikkakunnat yhteensä noin 190.

Suunnitellut muutokset voivat yhtiön mukaan johtaa irtisanomisten lisäksi myös työtehtävien vaihtumisiin.

PÄÄJOHTAJA Jussi Vanhasen mukaan yhtiön kannattavuus on heikentynyt kolmea kautta, kun maailmankaupan lisääntyneet epävarmuudet ovat vähentäneet tuotteiden kysyntää, valuuttakurssien muutokset ovat heikentäneet tulosta ja raaka-ainekustannusten ja yleisen kustannustason nousu on syönyt yhtiön kannattavuutta.

- Toimimme pääomavaltaisessa liiketoiminnassa, jossa matalasta kysynnästä johtuvat alhaisemmat käyntiasteet ja selkeästi kasvaneet kustannukset ovat kestämätön yhtälö, johon on reagoitava, Vanhanen sanoo tiedotteessa. Lisää aiheesta Kartonkivalmistaja Metsä Board varoittaa: investoinnit seis ja väkeä pois

Vanhanen sanoo STT:lle, että konsernin suuret muutosneuvottelut ovat seurausta kauppasodasta, joka on iskenyt liiketoimintaan usealta suunnalta. Kysyntä Kiinassa hupeni kun Kiinan vienti Yhdysvaltoihin tyrehtyi ja Yhdysvalloissa kartongille pantiin 15 prosentin tulli. Lisäksi dollari on heikentynyt huipustaan noin 15 prosenttia.

Metsä Group työllistää globaalisti noin 9 600 ihmistä. Heistä Suomessa työskentelee noin 5 600.

VALTIOVARAINMINISTERI Riikka Purra (ps) sanoi torstaina eduskunnassa medialle pitävänsä yhtiön yt-uutisia surullisina. Hänen mielestään metsäteollisuuden vaikeudet johtuvat pitkälti kansainvälisistä suhdanteista, tulleista ja valuuttakursseista, joihin Suomen on vaikea vaikuttaa omilla toimillaan.

Kysyttäessä Purra ei luvannut vielä valtiolta lisätukea tai työllistämisapua Metsä Groupin tuotantopaikkakunnille.

– En mene sanomaan mitään hallituksen mahdollisista toimista, se on työministerin tehtävä, Purra sanoi.