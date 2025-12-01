Metsäteollisuus: Kysyntä edelleen heikkoa, viennin arvo laski ja toimintaympäristössä haasteita

Kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä metsäteollisuuden toimintaympäristö pysyi haasteellisena ja markkinakysyntä vaimeana. Demokraatti Demokraatti

Makrotaloudellinen ja geopoliittinen epävarmuus sekä kansainvälisen kaupan häiriöt vaikuttivat negatiivisesti kuluttajien luottamukseen, kuluttajakysyntään ja metsäteollisuustuotteiden kysyntään globaalisti, sanotaan Metsäteollisuus ry:n tiedotteessa.

Kemiallisen metsäteollisuuden suhdanne- sekä kysyntätilanne on edelleen heikko ja sama pätee myös puutuoteteollisuuteen. Haasteellinen toimintaympäristö painaa kartonki- ja sellumarkkinoita ja rakennusmarkkinoiden edelleen vaisut näkymät haastavat sahatavaran ja vanerin tuottajia. Tuotantomäärät kääntyivät alkuvuoden jälkeen laskuun, mikä on tiedotteen mukaan pakottanut yrityksiä tekemään markkinatilanteen vaatimia sopeutustoimia.

METSÄTEOLLISUUDEN tuotantomäärät Suomessa kasvoivat kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta vallitseva epävarmuus näkyi tuotantomäärissä vuoden kolmannella neljänneksellä. Kaikkien päätuoteryhmien tuotanto laski sekä suhteessa edelliseen neljännekseen että edellisvuoden vastaavaan neljännekseen.

Paperia tuotettiin Suomessa vuoden kolmannella neljänneksellä 0,7 miljoonaa tonnia. Tuotantomäärä laski 3,1 prosenttia verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajanjaksoon. Kartongin tuotantomäärät laskivat vastaavasti 18,2 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Kartonkia tuotettiin yhteensä 0,8 miljoonaa tonnia ja sellua 13,7 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten vastaavalla neljänneksellä.

Sahatavaran tuotantomäärät Suomessa laskivat myös edellisvuoteen verrattuna. Sahatavaraa tuotettiin 2,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 3,9 prosenttia vähemmän edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden.

TULLIN tuoreiden ulkomaankauppatilastojen mukaan metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli vuoden kolmannella neljänneksellä 3,0 miljardia euroa. Massa- ja paperiteollisuuden vienti oli arvoltaan 2,1 miljardia euroa ja puutuoteteollisuuden mukaan lukien huonekalut 0,8 miljardia euroa.

Yhteensä metsäteollisuuden viennin arvo laski kolmannella neljänneksellä 7,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Tämä johtui erityisesti sellun ja kartongin viennin arvon laskusta.

– Maailmantalouden epävarmuus, jota Yhdysvaltain tulliralli on teollisuuden osalta lisännyt, näkyi kolmannella neljänneksellä myös metsäteollisuudessa. Paperin, kartongin ja sellun tuotantomäärät laskivat tällöin myös koko Euroopan tasolla.

– Alalla eletään nyt haastavia aikoja, mutta viime viikolla saatiin EU:n politiikkarintamalta vihdoin myös hyviä uutisia. EU:n uusi biotalousstrategia on linjauksiltaan lupaava ja oikeansuuntainen. Ymmärrys uusituvan, biohajoavan ja kierrätettävän materiaalin käytöstä teollisessa mittakaavassa eurooppalaisen kilpailukyvyn ja kestävän kasvun lähteenä on selvästi kasvanut, Metsäteollisuus ry:n pääekonomisti, Maarit Lindström kommentoi tiedotteessa.