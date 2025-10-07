Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

7.10.2025 12:50 ・ Päivitetty: 7.10.2025 12:50

Metso aloittaa muutosneuvottelut – 55 suomalaista työpaikkaa vaarassa

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Kaivoslaitteita valmistava Metso aloittaa muutosneuvottelut. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että neuvotteluissa vähennetään arviolta noin 95 työntekijää maailmanlaajuisesti. Suomessa vähennystarve on korkeintaan 55 työntekijää.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Muutosneuvottelut kohdistuvat osaan Metson Mineraalit-liiketoimintaa. Yhtiö tavoittelee toimenpiteillä 13 miljoonan euron vuosisäästöä.

Metsolla oli viime vuoden lopussa lähes 17  000 työntekijää noin 50 maassa. Suomessa työntekijämäärä oli noin 2  500.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Kirjallisuus
7.10.2025
Arvio: Puolan tie ei ole Suomen, mutta yhteisiä askelmerkkejäkin löytyy
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
7.10.2025
PAM Woltille: Työelämän perusoikeudet kuuluvat kaikille läheteille – ”Ei työsuhde ole mikään valintakysymys”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU