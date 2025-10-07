Talous
7.10.2025 12:50 ・ Päivitetty: 7.10.2025 12:50
Metso aloittaa muutosneuvottelut – 55 suomalaista työpaikkaa vaarassa
Kaivoslaitteita valmistava Metso aloittaa muutosneuvottelut. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että neuvotteluissa vähennetään arviolta noin 95 työntekijää maailmanlaajuisesti. Suomessa vähennystarve on korkeintaan 55 työntekijää.
Muutosneuvottelut kohdistuvat osaan Metson Mineraalit-liiketoimintaa. Yhtiö tavoittelee toimenpiteillä 13 miljoonan euron vuosisäästöä.
Metsolla oli viime vuoden lopussa lähes 17 000 työntekijää noin 50 maassa. Suomessa työntekijämäärä oli noin 2 500.
