Meyer Turku sai jättitilauksen

Meyer Turun toimitusjohtaja Casimir Lindholm sanoi mediatilaisuudessa Turussa, että viidenteen laivaan tarvitaan vielä rahoituspäätös. Sitä seuraavat tilaukset edellyttävät optioiden toteutumista ja erillisiä laivanrakennussopimuksia, joihin sovelletaan tavanomaisia ehtoja muun muassa laivojen rahoituksesta.

- Finnvera on tehnyt rahoituksen osalta pitkään työtä sen eteen, että aluksia voitaisiin Suomessa rakentaa taloudellisesti kestävästi. Meillä on nyt elementit rakentaa rahoitus tasapainoisesti yhdessä muiden rahoittajien kanssa ja pitää kokonaisriski hallinnassa, sanoo Finnveran toimitusjohtaja Juuso Heinilä tiedotteessa.

Neljännen Icon-luokan aluksen rahoitusta hiottiin pitkään. Aluksen tilannut Royal Caribbean Group allekirjoitti jo viime syksynä sopimuksen, mutta lopulta tilaus varmistui toukokuun lopulla, kun Finnvera pääsi neuvottelutulokseen Icon 4 -aluksen rahoituksen ehdoista.

Icon 4 on edennyt rungonkoontivaiheeseen. Se on tarkoitus luovuttaa tilaajalle vuonna 2027.

MEYER Turun tiedotteen mukaan jokainen nykyisen kokoluokan risteilyalus on Suomen suurin yksittäinen teollisuusprojekti. Risteilyalus merkitsee yhteensä noin 13 000:ta henkilötyövuotta Meyer Turussa ja telakan verkostossa sekä tuottaa Suomeen yli miljardin euron arvonlisän.

- Tämä aiesopimus on erinomainen uutinen koko Suomelle. Meyer Turun ja Royal Caribbeanin pitkäaikainen yhteistyö vaikuttaa jatkossakin merkittävästi Suomen talouteen, luo työpaikkoja eri puolille maata ja elävöittää ainutlaatuista meriteollisuuden ekosysteemiämme, sanoo pääministeri Petteri Orpo (kok.) Meyer Turun tiedotteessa.

Elinkeinoministeri Sakari Puiston (ps.) mukaan Suomi on houkutteleva kohde myös uusille investoinneille.

- Vahvat telakkamme, teollisuutemme ja johtavat tutkimuslaitoksemme tuottavat innovatiivisia ja kestäviä maailmanluokan aluksia, mikä tekee Suomesta houkuttelevan kohteen tuleville investoinneille, Puisto sanoo tiedotteessa.

Meyer Turku rakentaa risteilyaluksia, autolauttoja ja erikoisaluksia. Yrityksen mukaan sen osuus maailman risteilijänrakennusmarkkinoista on noin 15 prosenttia. Turun telakan suurimpia asiakkaita ovat Royal Caribbeanin lisäksi Rajavartiolaitos ja TUI Cruises.

Meyer Turku työllistää noin 2 000 työntekijää Turun telakalla. Kun mukaan lasketaan myös alihankkijat, työllisten ihmisten määrä kipuaa noin 10 000:een.