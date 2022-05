Miapetra Kumpula-Natri ehdolla YK:n teknologialähettilääksi – ”Saammeko 2,7 miljardia ihmistä nettiin?”

Tänään 50 vuotta täyttävän Miapetra Kumpula-Natrin (sd.) alkuvuosi on ollut työntäyteinen koronapandemian ja Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen luoman uuden tilanteen myötä. Erityisen vivahteen siihen on tuonut pääsy Suomen ja muiden pohjoismaiden ehdokkaana haastatteluvaiheeseen YK:n teknologialähettilääksi. Valituksi tuleminen tarkoittaisi muuttoa New Yorkiin. Virpi Kirves-Torvinen

– Olen tosi iloinen ehdokkuudesta ja pääsystä haastateltavien joukkoon. Odotan, mitä vain ratkaisua lähiaikoina, tänään viisikymmentä täyttävä Kumpula-Natri kertoo.

YK:n teknologia-asioissa digimeppi vahvistaisi ja kehittäisi ennen kaikkea globaalia tasa-arvoa.

– Teknologia on siinä mielenkiintoinen näkökulma, saammeko 2,7 miljardia ihmistä nettiin? Onko esimerkiksi netissä naisille, tytöille ja vähemmistöille turvallista?

Vuodesta 2014 europarlamentaarikkona työskennellyt Kumpula-Natri on helpottunut nykytilanteessa Ranskan presidentti Emmanuel Macronin uudelleenvalinnan jälkeen.

– Ranska on tehnyt vahvaa puheenjohtajuutta ja puskenut tiettyjä lakialoitteita eteenpäin. Ranskalla on selkeä visio. Macron puhui vaaleissa Euroopasta, hänellä on mandaatti ajatella ja tehdä Euroopan asioita.

Sen sijaan Saksan liittokansleri Olaf Scholzin alkukauden meppi näkee vaikeahkona maan useiden haasteellisten kysymysten edessä.

– Saksalla on merkittävä osuus EU:ssa maksajana ja suurena maana, akselin täytyy edelleen toimia. Helposti tulee ajatus, että Macron veisi yksin asioita eteenpäin, ei toimi, sillä EU:ssa on vaikea edetä yksin. Nyt hyökkäys Ukrainaan tiivisti meitä kriisissä, eurooppalainen solidaarisuus ja yhteistyö tiivistyvät monilla sektoreilla. Meillä on aiempaa selkeämpi kyky ehkäistä kriisejä ja vahvistaa yhtenäistä toimintaa. Myös EU:n suhde Yhdysvaltoihin on korostunut viime aikoina.

Kumpula-Natri on kansainvälisen kaupan-, sekä teollisuuden valiokuntien lisäksi varapuheenjohtajana parlamentin suhteista Yhdysvaltoihin vastaavassa valiokunnassa.

– Olemme Yhdysvaltojen kanssa suurimmat kauppakumppanit, se on meidän tärkein suhteemme. Euroopan joutuessa Venäjän etupiiriajattelun uhan alle suhteesta Yhdysvaltoihin on tullut tosi tärkeä.

Kumpula-Natri näkee solidaarisuuden merkityksen entistä vahvempana.

– Eurooppalaiset hartiat mahdollistavat paljon lainsäädännöllä ja suurena markkinana esimerkiksi keinoilla ilmastonmuutokseen puuttumiseen, sekä globaaleille yrityksille sääntöjen antamiseen koskettaen myös digiyrityksiä. Emme jätä yksin maata, jolta Venäjä katkaisee kaasu- tai sähkötoimitukset.

– Meillä täytyy olla paremmat valmiudet ja velvollisuus ilmoittaa, tehdä yhteistä strategista suunnitelmaa, kuinka torjua kyberhyökkäyksiä ja reagoida niihin nykyistä nopeammin. Sataprosenttista turvallisuutta emme voi saada fyysisessäkään maailmassa.

Yhdessä tekeminen on mepille olennainen osa myös Suomen hakiessa Ruotsin kanssa Nato-jäsenyyttä.

– Nato ei ole jotain, jolle ulkoistetaan asioita. Strategisia suunnitelmia täytyy tehdä yhdessä. On hyvin luonnollista tehdä niitä pohjoismaiden kesken jatkossakin. Naton myötä olemme molemmissa pöydissä, johon Euroopan turvallisuuteen vaikutetaan.