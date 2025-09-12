Työmarkkinat
12.9.2025 05:27 ・ Päivitetty: 12.9.2025 05:27
Mielenterveyspoissaoloissa iso nousu erityisesti sote-alalla
Suomessa mielenterveyteen perustuvat sairauspoissaolot kasvoivat selvästi vuosina 2015-2021. Asia ilmenee Työterveyslaitoksen tutkimuksesta.
Mielenterveyspoissaolot kasvoivat kaikilla tutkituilla toimialoilla. Erityisen voimakasta kasvu oli sote-alalla ja alle 50-vuotiailla toimihenkilönaisilla. Yleisimmät syyt poissaolojen taustalla olivat masennus ja ahdistuneisuushäiriöt.
Rekisteritutkimuksen aineistona käytettiin väestöotoksia 21-62-vuotiaista työssäkäyvistä suomalaisista. Tutkimuksessa tarkasteltiin vuosia 2007-2021.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.