Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

12.9.2025 05:27 ・ Päivitetty: 12.9.2025 05:27

Mielenterveyspoissaoloissa iso nousu erityisesti sote-alalla

iStock

Suomessa mielenterveyteen perustuvat sairauspoissaolot kasvoivat selvästi vuosina 2015-2021. Asia ilmenee Työterveyslaitoksen tutkimuksesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Mielenterveyspoissaolot kasvoivat kaikilla tutkituilla toimialoilla. Erityisen voimakasta kasvu oli sote-alalla ja alle 50-vuotiailla toimihenkilönaisilla. Yleisimmät syyt poissaolojen taustalla olivat masennus ja ahdistuneisuushäiriöt.

Rekisteritutkimuksen aineistona käytettiin väestöotoksia 21-62-vuotiaista työssäkäyvistä suomalaisista. Tutkimuksessa tarkasteltiin vuosia 2007-2021.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
12.9.2025
Paun puheenjohtaja Postin pörssiaikeista: “Menetettäisiin yhteiskuntana aika paljon”
Lue lisää

Petri Korhonen

Pääkirjoitukset
11.9.2025
Seuraava persukohu on jo tulossa – koska klikkiotsikot ovat nyt puolueen paras ase
Lue lisää

Timo Kalevi Forss

Kirjallisuus
12.9.2025
Arvio: Atte Blomin elämäkerta maalaa kuvan ristiriitaisesta mutta tärkeästä uudistajasta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU