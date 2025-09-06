”Mielestäni se viestii voitosta” – Trump haluaa puolustusministeriötä kutsuttavan sotaministeriöksi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti perjantaina määräyksen, jolla hän pyrkii uudelleenbrändäämään Yhdysvaltain puolustusministeriön sotaministeriöksi.

Määräys antaa luvan käyttää ministeriöstä jatkossa vaihtoehtoista nimeä sotaministeriö ja puolustusministeri Pete Hegsethistä nimitystä sotaministeri.

Trumpin mielestä sotaministeriö on puolustusministeriötä sopivampi nimi ottaen huomioon, millaisessa tilassa maailma on nyt.

- Mielestäni se viestii voitosta, Trump sanoi toimittajille Valkoisessa talossa.

Yhdysvaltain puolustusministeriö tunnettiin sotaministeriönä vuosina 1789-1947.

Todellinen nimenmuutos vaatisi todennäköisesti kongressin hyväksynnän. Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan presidentti kuitenkin vihjasi, ettei kongressin vahvistuksella olisi väliä.

- Etenemme sen kanssa, ja etenemme hyvin voimakkaasti, Trump sanoi nimenmuutoksesta.