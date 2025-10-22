Mielipiteenvapauden Saharov-palkinto Valko-Venäjällä ja Georgiassa vangituille toimittajille

Mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon saavat tänä vuonna kaksi kotimaissaan vangittua toimittajaa – valkovenäläinen Andrzej Patšobut ja georgialainen Mzia Amaglobeli. Demokraatti Demokraatti

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola kuvasi tämän vuoden Saharov-palkinnon olevan ”kunnianosoitus toimittajien rohkeudelle”. Palkinto inspiroi Metsolan mukaan ”kaikkia niitä, jotka eivät suostu vaikenemaan”.

– Kumpikin heistä on maksanut kovan hinnan totuuden puhumisesta vallanpitäjille, ja samalla heistä on tullut vapauden ja demokratian puolesta taistelun symboleja. Euroopan parlamentti on heidän ja kaikkien muiden vapautta vaativien tukena, Metsola sanoi tiedotteen mukaan kertoessaan palkinnonsaajista parlamentin istunnossa keskiviikkona.

Andrzej Patšobut on toimittaja, esseisti, bloggaaja ja aktivisti, joka kuuluu Valko-Venäjän puolalaisvähemmistöön. Hänet tunnetaan Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan hallinnon kriitikkona sekä historiasta ja ihmisoikeuksista kirjoittamistaan teksteistä. Patšobut on pidätetty useita kertoja.

– Hän on ollut vangittuna vuodesta 2021 ja tuomittu kahdeksaksi vuodeksi rangaistussiirtolaan, minkä seurauksena hänen terveytensä on heikentynyt. Vaikka hän ei saa tarvitsemaansa sairaala hoitoa, Patšobut taistelee edelleen vapauden ja demokratian puolesta. Hänen nykyinen terveydentilansa on tuntematon, eikä hänen perheensä saa vierailla hänen luonaan, Euroopan parlamentin tiedotteessa kerrotaan.

Parlamentti vaati maaliskuussa 2023 Patšobutin välitöntä ja ehdotonta vapauttamista ja totesi, että häntä vastaan nostetut syytteet olivat poliittisesti motivoituja ja niiden tavoitteena on riippumattomien äänten vaimentaminen sekä sananvapauden ja yhdistymisvapauden tukahduttaminen.

Parlamentti on myöntänyt Saharov-palkinnon Valko-Venäjän demokraattiselle oppositiolle vuonna 2020. Strasbourgissa tänään pidetyssä täysistunnossa vieraili Valko-Venäjän oppositiojohtajat Sjarhei Tsihanouski ja Svjatlana Tsihanouskaja. Parlamentti hyväksyi tänään myös päätöslauselman Valko-Venäjän tilanteesta.

MZIA AMAGLOBELI on georgialainen toimittaja ja Batumelebi ja Netgazeti ‑verkkotiedotusvälineiden johtaja. Hänet pidätettiin tammikuussa 2025 osallistuttuaan hallituksen vastaisiin mielenosoituksiin Georgiassa. Hänet tuomittiin poliittisista syistä kahden vuoden vankeusrangaistukseen elokuussa.

– Amaglobeli on Georgian itsenäistymisen jälkeen ensimmäinen naispuolinen poliittinen vanki ja sananvapauden puolustaja. Hänestä on tullut Georgian demokratiaa kannattavan protestiliikkeen keulakuva, joka on vastustanut hallitsevan Georgialainen unelma -puolueen hallintoa kiistanalaisten lokakuun 2024 vaalien jälkeen, tiedotteessa kuvaillaan.

Parlamentti vaati kesäkuisessa päätöslauselmassaan Amaglobulin vapauttamista ja tuomitsi Georgian hallinnon järjestelmälliset hyökkäykset demokraattisia instituutioita, poliittista oppositiota, riippumattomia tiedotusvälineitä, kansalaisyhteiskuntaa ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta vastaan.

Marraskuussa 2024 parlamentti kehotti Georgiaa järjestämään uudet vaalit lokakuussa 2024 pidettyjen kiistanalaisten vaalien jälkeen. Heinäkuussa 2025 mepit hyväksyivät päätöslauselman, jossa paheksutaan demokratian heikentymistä ja sortoa Georgiassa. Parlamentti totesi, että Georgian nykyinen hallitus vaarantaa maan EU-jäsenyysprosessin.

SAHAROV-PALKINTO on nimetty neuvostoliittolaisen fyysikon ja poliittisen toisinajattelijan Andrei Saharovin mukaan. Palkinto on EU:n merkittävin kunnianosoitus ihmisoikeuksien puolustajien työlle.

Parlamentti on myöntänyt mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon vuosittain vuodesta 1988 lähtien yksittäisille ihmisille, ryhmille ja järjestöille, jotka ovat edistäneet merkittävästi ihmisoikeuksia, sananvapautta ja demokraattisia arvoja.

Monet Saharov-palkinnon saajat ovat myöhemmin saaneet myös Nobelin rauhanpalkinnon. Viime vuonna palkinnon saanut Maria Corina Machado Venezuelasta sai Nobelin rauhanpalkinnon tänä vuonna.