3.10.2025 12:47 ・ Päivitetty: 3.10.2025 12:57

Migri päätti hyväksyä palestiinalaisten matkustusasiakirjat, kun myöntäjänä on palestiinalaishallinto

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Maahanmuuttovirasto (Migri) kertoi perjantaina päättäneensä hyväksyä palestiinalaisten matkustusasiakirjat oleskelulupahakemuksissa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Migri sanoo hyväksyvänsä asiakirjat silloin, kun niiden myöntäjänä on palestiinalaishallinto. Gazassa äärijärjestö Hamasin myöntämiä passeja ei jatkossakaan hyväksytä kansallisiksi matkustusasiakirjoiksi.

Migri ei ulkomaalaislain muutoksen jälkeen ole hyväksynyt Palestiinan passia henkilöllisyyden todistamiseksi, sillä Suomi ei ole tunnustanut Palestiinan valtiota.

Syyskuun alussa virasto kertoi, että se tarkastelee linjaustaan uudelleen.

Uudistettu ulkomaalaislaki edellyttää, että oleskelulupaa hakevan henkilöllisyys todennetaan kansalaisuusvaltion myöntämällä passilla. Lain uudistuksen jälkeen esimerkiksi palestiinalaiset tutkijat Suomessa eivät ole voineet uusia oleskelulupiaan Migrin aiemman tulkinnan vuoksi.

