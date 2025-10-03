Migri päätti hyväksyä palestiinalaisten matkustusasiakirjat, kun myöntäjänä on palestiinalaishallinto

Maahanmuuttovirasto (Migri) kertoi perjantaina päättäneensä hyväksyä palestiinalaisten matkustusasiakirjat oleskelulupahakemuksissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Migri sanoo hyväksyvänsä asiakirjat silloin, kun niiden myöntäjänä on palestiinalaishallinto. Gazassa äärijärjestö Hamasin myöntämiä passeja ei jatkossakaan hyväksytä kansallisiksi matkustusasiakirjoiksi.

Migri ei ulkomaalaislain muutoksen jälkeen ole hyväksynyt Palestiinan passia henkilöllisyyden todistamiseksi, sillä Suomi ei ole tunnustanut Palestiinan valtiota.

Syyskuun alussa virasto kertoi, että se tarkastelee linjaustaan uudelleen.