29.5.2026 08:47 ・ Päivitetty: 29.5.2026 08:47
Migri: Suunta kääntyi – Suomeen tulee taas uutta työvoimaa ulkomailta
Ulkomailta Suomeen töihin tuleminen on alkanut taas tänä keväänä viritä, kertoo Maahanmuuttovirasto (Migri). Viime vuonna taloustilanteen kehnous ja maahantulosääntöjen tiukennus vähensi muuttajien määrää.
Työperäinen maahanmuutto on tänä vuonna kääntynyt Migrin mukaan pieneen kasvuun.
Syynä voivat Migrin mukaan olla isot teollisuuden projektit, joihin suomalaiset ja monikansalliset yritykset ovat rekrytoineet ulkomaista työvoimaa.
- Teollisuushankkeiden vaikutus näkyy erityisesti työntekijän oleskelulupahakemuksissa, sanoo Maahanmuuttoviraston tietopalveluiden johtaja Johannes Hirvelä tiedotteessa.
Suomeen rakennetaan tänä vuonna muun muassa data- ja palvelinkeskuksia sekä erilaisia vihreän energian hankkeita.
VIELÄ VIIME VUONNA työperusteisia oleskelulupia myönnettiin noin neljänneksen vähemmän kuin edellisvuonna, yhteensä hieman alle 8 400 kappaletta. Merkittävintä lasku oli tuolloin sosiaali- ja terveysalalla sekä rakennusalalla.
Viime vuonna perheside oli yleisin peruste myönteiselle oleskeluluvalle. Eniten perhesideperusteisia oleskelulupia hakivat Filippiinien, Sri Lankan ja Intian kansalaiset.
KANSALAISUUDEN sai Suomesta viime vuonna ennätykselliset yli 14 700 ihmistä. Toissa vuonna kansalaisuuksia sai lähes tuhat ihmistä vähemmän.
Eniten niitä myönnettiin Venäjän, Irakin, Afganistanin, Syyrian ja Somalian kansalaisille.
Migrin mukaan kansalaisuuspäätösten määrän kasvu selittyy sillä, että se on purkanut aiempina vuosina jätettyjen kansalaisuushakemusten ruuhkaa.
Hallitus uudisti kansalaisuuslakia ja tiukensi kansalaisuuden saamisen edellytyksiä vuosina 2024-2025. Kansalaisuushakemusten määrä nousi tuolloin ennätyksellisen korkeaksi ennen uudistusta.
Viime vuonna hakemusmäärä laski takaisin aiemmalle tasolleen. Kansalaisuushakemuksia jätettiin Migriin runsaat 11 200. Tänä vuonna hakemusten määrä on Migrin mukaan ollut laskusuuntainen.
TURVAPAIKKAA tavoitteli aiempaa pienempi joukko ihmisiä. Viime vuonna turvapaikkahakemuksia jätettiin runsaat 2 500, mikä on noin 400 toissa vuotta vähemmän.
Migri perustaa tietonsa viime vuodelta Euroopan muuttoliikeverkoston tuoreeseen maahanmuutto- ja turvapaikkakatsaukseen. Migrin tekemä Maahanmuutto Suomeen -katsaus tarkastelee maahanmuuton ilmiöitä tämän vuoden alun osalta.
