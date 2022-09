Mihin Putin tähtää virheellisillä syytöksillään? – tutkija avaa taustoja

Venäjä haluaa sekoittaa länsimaiden pakkaa syytöksillään ”kansainvälisestä terrorismista” Nord Stream -putkien vuotojen taustalla, sanoo tutkimusjohtaja Hanna Smith Hybridiosaamiskeskuksesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Väitteillä länsimaiden osallisuudesta putkien sabotaasiin presidentti Vladimir Putin pyrkii Smithin mukaan viemään keskustelun Venäjälle edulliseen suuntaan. Näin osa ihmisistä saadaan epäilemään lausumia siitä, että putkivuodot ovat Venäjän aiheuttamia ja siirtymään Venäjän kannalle epäilemään teosta esimerkiksi Yhdysvaltoja.

- Aina löytyy heitä, jotka rupeavat sanomaan että niin, onhan se sittenkin Yhdysvallat, joka hyötyy tilanteesta eniten. Tai että kun Putin sanoo, että se ei ole Venäjä, niin sen täytyy olla joku muu.

”Kokonaisuudesta lähtee Venäjän syyttely pois.”

Väittämillään Venäjä pystyy Smithin mukaan pitämään yllä kuvaa pahasta lännestä, joka tekee kaikenlaista kiusaa ja jota vastaan Venäjä joutuu puolustautumaan. Näin Venäjä saa keskusteluun mukaan monta muutakin toimijaa, jotka mahdollisesti voisivat olla tapahtumien taustalla.

- Siitä saadaan tähän syyllisyyskokonaisuuteen ihan uutta virtaa, jolloin se palvelee sitä kuvaa, minkä Venäjä haluaa antaa. Kokonaisuudesta lähtee Venäjän syyttely pois, Smith kuvailee.

Smithin mukaan valheellisilla väittämillä ei ole varsinaista kohdeyleisöä. Venäjän lausunnot leviävät nopeasti ensin Venäjän oman median kautta ja sitten muun muassa sosiaalisessa mediassa, kun ihmiset jakavat niitä eteenpäin.

- Siitä tulee sellainen itseään vahvistava prosessi, josta se lähtee pikku hiljaa eteenpäin.

VÄITTÄMIEN vastaanottajajoukko on hajanainen, Smith kertoo. Joku epäilee ja katsoo Yhdysvaltojen olevan syyllinen asiaan kuin asiaan, toinen epäilee länsimaiden nopeaa mielipidettä Venäjän syyllisyydestä ja kolmas haluaa haastaa demokratiaa tai poliittista eliittiä päätöksien takana.

Smithin mukaan maaperä virheellisille väittämille on hedelmällinen ja aina löytyy heitä, jotka ovat valmiita välittämään viestiä eteenpäin.

- Sitä välttämättä ei ole edes sillä tavalla (Venäjällä) ajateltu, että näin tämä viesti menee läpi jollekin ihmiselle. Vaan sitä, että miten se viesti saadaan lähtemään liikkeelle ja eteenpäin.

Väitteet länsimaiden syyllisyydestä saivat alkunsa torstaina, kun Putinin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että kaasuvuotojen takana on luultavasti vieras valtio. Jo keskiviikkona Venäjä sanoi, että Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on ”velvollinen” vastaamaan, onko Yhdysvallat kaasuvuotojen takana.

Nord Stream -putkien vuotoja on laajalti arveltu tai vihjattu Venäjän järjestämäksi sabotaasiksi. Yhteensä putkissa on havattu neljä vuotoa. Vuodoista kaksi on Ruotsin alueella ja kaksi Tanskan alueella.