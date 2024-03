Mihin UPM oikein pyrkii? – Petri Vanhala avaa tilannetta Demokraatille

Paperiliitto on irtisanonut metsäyhtiö UPM:n kanssa solmitut työehtosopimukset kesken huhtikuun loppupuolella päättyvän sopimuskauden. Liiton mukaan ratkaisu ei liity tämän viikon lakkoihin.

Sopimusten irtisanomisista kertoi ensimmäisenä Yle.

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala painottaa ensin Demokraatille, ettei irtisanominen liity millään tavoin käynnissä olevaan poliittiseen lakkoon.

Vanhalan mukaan valtakunnansovittelija teki pari vuotta sitten esityksen, että sopimuksen tekstit ovat kiinni neljä vuotta ja vain rahakysymyksistä keskustellaan nyt keväällä. Jos ei rahoista päästä yhteisymmärrykseen, sopimus voidaan irtisanoa.

– UPM teki sen liikkeen, että he eivät tarjoa rahaa ollenkaan, vaan he avasivat kaikki tekstit. Me emme voineet ottaa sitä riskiä, että mennään nollalla, joten sanoimme sopimuksen irti.