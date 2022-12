Mika Kari haluaa SDP:stä johtavan turvallisuuspuolueen – ”Olemme olleet alisuoriutujia”

SDP:n pitäisi puolueena ottaa näkyvämpi rooli turvallisuuspolitiikassa, toteaa kansanedustaja, tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtaja Mika Kari (sd.) Simo Alastalo Demokraatti

– Olemme olleet alisuoriutujia turvallisuusasioissa, keskustelun avauksissa ja roolin ottamisessa, Kari sanoo Demokraatille.

Sosialidemokraatit tekevät aktiivisesti turvallisuuspolitiikkaa, mutta puolueen julkikuvassa korostuvat Karin mukaan “pehmeän turvallisuuden” teemat kuten hyvinvointipalvelut.

– Vaikka toimimme turvallisuusasioissa ja olemme rakentaneet lainsäädäntöä vuosikymmeniä, niin tapamme kertoa aiheesta on ehkä jäänyt liiaksi pehmeiden asioiden alle.

SDP on Karin mukaan luovuttanut puolustuspolitiikan ja sisäisen turvallisuuden kaltaiset “kovan turvallisuuden” teemat aivan turhaan poliittiselle oikeistolle. Hän huomauttaa, että puolueella on ollut puolustusministerin salkku enemmistöhallituksessa edellisen kerran 1950-luvulla. Tuolloin ministerinä toimi Emil Skog. Viimeisin sisäministeri on ollut Vanhasen ensimmäisessä hallituksessa istunut Kari Rajamäki.

– Osaltaan keskustelu on ehkä ajautunut oikean laidan etuoikeudeksi, koska näistä teemoista vastaavat ministerit ovat pääsääntöisesti viime vuosien aikana olleet porvareita.

Kari toteaa arvostavansa Rajamäen toimintaa sisäministerinä.

– Huomasin, että Rajamäki joutui valtavan ryöpyn kohteeksi ottaessaan kantaa maahanmuuttoon liittyviin ongelmiin. Ymmärrän hyvin, että asioita nähdään tässäkin liikkeessä eri tavalla, mutta sitä minun on vaikea ymmärtää miksi turvallisuusasioista pitäisi vaieta.

Kari painottaa, että SDP:llä oli sotien jälkeen merkittävä rooli maanpuolustukseen ja jälleenrakennukseen liittyvässä päätöksenteossa.

– Kansalliseen itsemääräämisoikeuteen ja itsenäisyyteen liittyvä pohjavire on ollut puolueessa vahva. Sitä on sitten laajennettu kansainvälisiin ja globaaleihin teemoihin. Pohjavire ei ole mihinkään hävinnyt. Me olemme hyvin turvallisuusorientoitunut liike.

SDP:n projektiksi muodostui jo melko varhaisessa vaiheessa hyvinvointivaltio.

”Ilman pehmeitä toimia olisimme yövartijayhteiskunta”

– Turvallisuusajattelu laajentui kattavaan sosiaaliturvaan, koko väestön hyvinvointiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin, jotta ihmiset eivät yhteiskunnassa syrjäytyisi ja ajautuisi ääriliikkeisiin tai terrorismiin.

Sosiaalipolitiikkaa ja turvallisuuspolitiikka ei Mika Karin mukaan pitäisi nähdä toisilleen vastakkaisina. Hän huomauttaa Suomen paistattelevan onnellisuusmittauksissa maailman kärjessä. Turvallisuus on yksi onnellisuuden edellytyksistä.

– Yhteiskunnat, joissa huolehditaan kansalaisten perustarpeista, jossa on toimiva sosiaaliturva ja joissa on kansallista yhtenäisyyttä, ovat lähtökohtaisesti turvallisempia yhteiskuntia. Niissä myös ihmisoikeudet on viety pisimmälle.

– Ilman pehmeitä toimia olisimme yövartijayhteiskunta, jossa vain valvotaan ja kontrolloidaan ja jossa on vain voimankäytön koneisto. Eurooppalaisessa mallissa kansalaisille on rakennettu myös yhteiskunnan tuki.

VENÄJÄN käynnistämän hyökkäyssodan ja Nato-prosessiin liittyvien päätösten jälkeen tilanne on SDP:ssä Karin mukaan parantunut.

– Kiitos siitä kuuluu myös pääministeri Marinille, joka on toiminut haastavassa tilanteessa hyvin johdonmukaisesti. Hän on osaltaan tuonut tähän turvallisuusmaailmaan sosialidemokraattien kasvot, arvot ja näkemykset.

Puolueelle jää silti petrattavaa. Sosialidemokraattien tulisi ottaa vahvempi rooli turvallisuusasioissa niin julkisessa keskustelussa kuin vaalikentillä, Kari sanoo.

– SDP:n tulisi olla Suomen johtava turvallisuuspuolue. Meidän on siihen historiassa riittävät näytöt laajan turvallisuuskäsityksen, sosiaaliturvan, yhteiskunnallisen koheesion ja hyvinvointivaltion rakentamisesta. Kevään hallitusneuvotteluissa SDP:llä on näytön paikka ottaa aiempaa jämäkämpi ote Suomen ja suomalaisten turvallisuuden vaalijana.