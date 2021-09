Mika Kari: ”Suomen uskottavaa kansallista puolustuskykyä ylläpidetään hyvin harjoitetulla ulko- ja turvallisuuspolitiikalla ja sotilaallisella suorituskyvyllä”

Eduskunnalle annettiin tänään erillinen puolustusselonteko toista kertaa historiassa. Edellinen ja samalla ensimmäinen yksinomaan puolustuksen asioihin syventyvä selonteko on vuodelta 2017. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kansanedustaja Mika Kari piti SDP:n ryhmäpuheen.

”Suomen pitkäaikainen turvallisuuspoliittinen linja perustuu sotilaalliseen liittoutumattomuuteen, yleiseen asevelvollisuuteen, korkeaan maanpuolustustahtoon sekä kansainväliseen puolustusyhteistyöhön ja muutama vuosi sitten lainsäädäntömuutoksen myötä mahdollisuuteen ottaa vastaan ja antaa kansainvälistä apua.”

”Suomen uskottavaa kansallista puolustuskykyä ylläpidetään hyvin harjoitetulla ulko- ja turvallisuuspolitiikalla ja sotilaallisella suorituskyvyllä. Kuluvalla vuosikymmenellä puolustussektorin isoin yksittäinen hanke on poistuvien Hornet-hävittäjien korvaaminen uusilla suorituskyvyillä.”

”Vuoden 2017 puolustusvaliokunnan mietinnön mukaisesti suorituskyvyt korvataan täysimääräisesti. Tämä toteutetaan tavalla, joka ei vaikuta maa- ja merivoimien tuleviin resursseihin. Tämän haluan nostaa esille sen vuoksi, että Suomen kansallisen puolustuksen kannalta kaikki kolme puolustushaaraa ovat tärkeitä ja muodostavat toimivan kokonaisuuden myös tulevaisuudessa”, Kari sanoi.

Karin mukaan kahden- ja monenvälisestä puolustusyhteistyöstä on muodostunut viime vuosien aikana yhä keskeisempi osa Suomen kansallisen puolustuksen suunnittelua ja toteutusta. Kari huomautti myös, että Suomelle tärkeä turvallisuuspoliittinen viitekehys on Euroopan unioni.

”Keskustelu unionin puolustusyhteistyön kehittämisestä jatkuu. Afganistanin hallinnon romahtaminen ja kiireellä käynnistetyt evakuoinnit ovat nostaneet esiin kysymyksiä unionin todellisesta kyvystä reagoida nopeasti kehittyviin unionia ja sen kansalaisia uhkaaviin kriiseihin.”

Natosta Mika Kari totesi, että Suomi on tehnyt Naton kanssa yhteistyötä vuodesta 1994 rauhankumppanuuden puitteissa ja nykyisen hallitusohjelman toimesta puolustusyhteistyötä on lisätty naapurimaamme Norjan kanssa.

Valiokuntakäsittelyssä Mika Kari kaipaa huomiota muutamiin seikkoihin.

”Covid-19-kriisi on osoittanut, että huoltovarmuus on yhteiskunnan toimivuudelle elintärkeää. Sotilasliittoon kuulumattomana maana ja maantieteellinen sijaintimme huomioiden sotilaallinen huoltovarmuus on puolustuksemme kannalta välttämätön.”

”Yleistä asevelvollisuutta tulee kehittää kansallisen puolustuksen lähtökohdista ja kansalaisten tasa-arvoa lisäävästi ja tavalla, jolla ylläpidetään korkeaa maanpuolustustahtoa myös tulevaisuudessa.”

Yhtä tärkeää kuin kalustohankinnat on huolehtiminen sotilas- ja siviilihenkilöstön riittävyydestä ja työhyvinvoinnista.

”Tähän lukeutuu myös kriisinhallintaoperaatiosta palaavien kuntoutuksesta huolehtiminen. On välttämätöntä katsoa pitkäjänteisesti eteenpäin kuin tehdä ratkaisuja, kuten 10 vuotta sitten, joita joudutaan myöhemmin korjaamaan.”