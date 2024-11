Mikael Jungner loikkasi kokoomukseen

Liike Nytin kaupunginvaltuutettu Mikael Jungner siirtyy kokoomuksen valtuustoryhmään Helsingissä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Jungneria esitetään myös Helsingin kokoomuksen kuntavaaliehdokkaaksi. Ehdokkuudesta päättää Helsingin kokoomuksen piirikokous 2. joulukuuta.

Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmä päätti Jungnerin hyväksymisestä ryhmän jäseneksi ryhmäkokouksessaan tänään.

Jungner on tunnettu yhteiskunnallisena vaikuttajana, jolla on vahvaa politiikan, viestinnän ja johtamisen kokemusta. Hän on työskennellyt muun muassa Yleisradion toimitusjohtajana.

Jungner toimi SDP:n puoluesihteerinä vuosina 2010-2012 ja puolueen kansanedustaja hän oli vuosina 2011-2015. Hän erosi SDP:stä joulukuussa 2017.

Liike Nyt perustettiin vuonna 2018.

- Vaikeat ajat vaativat toivoa paremmasta. Se mitä kokoomus Helsingissä tavoittelee on hyvin mietitty. Daniel Sazonov on oiva vaihtoehto pormestariksi. Kunnia olla mukana, Jungner sanoo tiedotteessa.

Uutista päivitetty klo 15.38