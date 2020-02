Miksei Pukki enää osu? – ”Hänen ei tarvitse todistella minulle yhtään mitään”

Suomen jalkapallomaajoukkueen tähtihyökkääjä Teemu Pukki on hurmannut leipätyössäänkin tällä kaudella: 11 maalia Norwichille kivikovassa Englannin Valioliigassa. Viimeisimmästä pelitilannemaalista on kuitenkin vierähtänyt pian 2,5 kuukautta, sen jälkeen Pukki on maalannut kahdesti rangaistuspotkulla yhdeksän liigapelin aikana.