Miksi ihmeessä Biaudet ja RKP ovat yhä Säätytalolla? – tässä on vastaus

RKP on sekä puolue että eturyhmä. Tämän ymmärtäminen avaa sen, mistä RKP:n tuskaisessa esiintymisessä Säätytalolla on kyse. Simo Alastalo Demokraatti

Mitä tapahtuu, kun arvoiltaan liberaali puolue suostuu hallitusyhteistyöhön kansallismielisten konservatiivien kanssa? Kun kompromisseja tehdään, tuleeko kansallismielisistä liberaalimpia vai liberaaleista kansallismielisempiä?

Vastaus on lähempänä jälkimmäistä. Liberaaleista tulee kansallismielisempiä.

Näin on käynyt muun muassa Tanskan sosialidemokraateille ja Ruotsin moderaateille, joiden johtamaa vähemmistöhallitusta ruotsidemokraatit oppositiosta tukevat. Muutos näkyy erityisesti maahanmuutto- ja kriminaalipolitiikassa, joihin on tehty selkeitä kiristyksiä sekä Tanskassa että Ruotsissa.

HELSINGIN Säätytalolla, jossa käydään parhaillaan hallitusneuvotteluja kokoomuksen johdolla, on perussuomalaisten vaatimuksesta otettu esikuviksi Ruotsi ja Tanska.

Kokoomukselle perussuomalaisten vaikutuksesta tapahtuva kansallismielistyminen, nytkähdys syvemmälle GAL-TAN-asteikon TAN-päätyyn (traditional, authoritarian, nationalist) on melko luonteva. Puolueessa on siipi, johon siirtymä resonoi. Yhteistyötä ps:n kanssa on tehty ennenkin. Vaikka kesällä 2017 tapahtunut vallanvaihdos teki perussuomalaisista Petteri Orpon (kok.) mukaan yhteistyökelvottomia, arvio on vuosien varrella muuttunut. Ps on puolueena yhä sama kuin Jussi Halla-ahon kaudella. Petteri Orpo ei ole.

ERIKOISIN tilanne on RKP:n ja perussuomalaisten välillä. RKP:n äänestäjistä löytyvät puoluekentän vahvimmat ps-antipatiat. GAL-TAN-asteikoilla RKP on puolueena janan toisessa päässä perussuomalaisiin nähden. Puolueiden erot ovat kuplineet julkisuuteen Säätytalon hiljaisuudesta. Maahanmuuttoneuvotteluihin osallistunut Eva Biaudet on kertonut huonovointisuudestaan. Biaudet on lukuisia kertoja pyytänyt päästä pois ja kommentoinut neuvottelujen pohjapapereita sanalla kauhea. RKP-nuorten puheenjohtaja Julia Ståhl lopetti neuvottelut kokonaan ja toivoi samaa koko puolueelta.

Miksi Biaudet ja RKP ovat yhä Säätytalolla? Syy liittyy RKP:n enemmän eturyhmää kuin puoluetta muistuttavaan luonteeseen. RKP on kaikkialla siellä, missä puhutaan ruotsia. Keskellä, oikealla ja vasemmalla. Se osallistui Sanna Marinin hallitukseen ja järkyttyi jäädessään rannalle Juha Sipilän hallituksesta. RKP turvaa Suomen ruotsinkielisen väestönosan oikeuksien toteutumista ja tekee sitä mallikkaasti poliittisista suhdanteista ja ideologioista huolimatta.

Ongelmaksi tulee GAL-TAN-asteikon liberaalia päätä edustavat poliittiset näkemykset, jotka elävät vahvoina varsinkin RKP:n Etelä-Suomen ja pääkaupunkiseudun äänestäjien keskuudessa. GAL-päädyssä (green, alternative, libertarian) kovaa valuuttaa ovat esimerkiksi vähemmistöjen ja turvapaikanhakijoiden oikeudet ja sitoutuminen kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

ETURYHMÄ-RKP on valmis hallitukseen vaikka sielunvihollisen kanssa, kunhan se edistää ruotsinkielisten sote-palveluja tai ylläpitää suomenruotsalaisten säätiöiden veroetuja. Eturyhmä-RKP sanoo ei vain silloin, kun joku yrittää lakkauttaa Vaasan laajan päivystyksen keskussairaalan.

GAL-päädyn liberaali, helsinkiläinen RKP on poliittisempi. Se on paitsi eturyhmä myös puolue, joka tekee sisäistä kuolemaa, kun joutuu myymään identiteettiään Säätytalon neuvotteluissa.

Eturyhmä ja puolue elävät RKP:ssa sisäkkäin, jälkimmäinen ensimmäiselle alisteisena. “RKP ei mene hallitukseen, joka tekee perussuomalaista politiikkaa” kuten puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson vaalien jälkeen totesi. Sama Henriksson on myös tähdentänyt, että puolue katsoo hallitusohjelman lopuksi kokonaisuutena ja tekee sitten päätöksensä.

Valitettavasti pian ollaan liian pitkällä. Yksikään puolue ei kaada valmiiksi neuvoteltua hallitusohjelmaa juhannuksen alla, kun Euroopassa käydään sotaa ja Suomi tarvitsee poliittisen hallituksen.

RKP siis menee hallitukseen. Mutta sinne kokoomuksen ja perussuomalaisten kanssa mennessään se taluttaa mukanaan Eva Biaudet’n kaltaisia Tukholma-syndroomaa oirehtivia panttivankeja, joilla ei ole enää toivoa vapautumisesta.