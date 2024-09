“Miksi hallitus haluaa ajaa ammatillisen koulutuksen henkihieveriin?” – Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja tuomitsee 120 miljoonan euron leikkaukset

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen (sd.) on pöyristynyt Petteri Orpon (kok.) hallituksen 120 miljoonan euron leikkauksista ammatilliseen koulutukseen budjettiriihessä. Jo aiemmin päätetyn 100 miljoonan leikkauksen päälle kohdennettiin nyt riihessä 20 miljoonan lisäleikkaus. Demokraatti Demokraatti

– Ammattillisessa koulutuksessa ei ole enää yksinkertaisesti mitään, mistä voisi leikata, Haatainen sanoo tiedotteessaan.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta vähennetään opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla 120 miljoonalla eurolla, josta valtion rahoitukseen kohdistuu 62,6 miljoonan euron vähennys. Säästöjä ei tehdä nuorten ammatilliseen perustutkintokoulutukseen. Säästö täysi-ikäisten oppimateriaaleista korvataan säästämällä toisen asteen hankerahoituksesta sekä ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksesta yhteensä 6 miljoonaa euroa.

Koulumatkatukioikeutta rajataan valtioneuvoston tiedotteen mukaan vain maksuttoman koulutuksen opiskelijoille (säästö 4 miljoonaa euroa). Lisäksi yksityisen kopioinnin hyvityksestä vähennetään 5 miljoonaa euroa.

Haataisen mukaan leikkaukset ovat kohtuuttomia.

– Ammatillinen koulutus on avainasemassa niin nuorten kuin aikuisten kouluttautumisessa. On mielestäni suorastaan ala-arvoista, että ammatillisesta koulutuksesta leikataan kerta toisensa jälkeen. Leikkaukset näyttävät siltä, ettei Orpon hallitus aidosti tunnista ja tunnusta ammatillisen koulutuksen arvoa. Tämä on jälleen yksi Orpon hallituksen koulutusleikkaus.

ON myös yleisesti tiedossa, ettei ammatillisen koulutuksen parissa ole tälläkään hetkellä tarpeeksi opetushenkilökuntaa resurssien puuttumisen vuoksi. Haatainen hämmästeleekin, mistä Orpon hallitus aikoo leikata rahat.

– Ammattikouluissa eletään jo nyt arkea, jossa lähiopetuksesta joudutaan tinkimään.

OAJ:n työolobarometrin mukaan puolet ammatillisen koulutuksen henkilöstöstä tekee jo nyt melko usein tai erittäin usein liikaa työtä. Haataisen mukaan tilanne vaikuttaa eittämättä myös opiskelijoihin, sillä opettajilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia tarjota laadukasta koulutusta, saati tukea opiskelijoille.

– Miksi hallitus haluaa ajaa ammatillisen koulutuksen henkihieveriin, Haatainen kysyy.

OAJ:N mukaan hallituksen leikkausten kokonaissumma tarkoittaisi laskennallisesti esimerkiksi noin 1 600 opettajan vähennystä.

– On kestämätöntä, että ammatillisesta koulutuksesta taas kerran leikataan. Hallituksen linja on ristiriidassa työmarkkinoiden tarpeiden sekä osaamistason noston kanssa. Ammatillisten osaajien tarve esimerkiksi tekniikan ja terveydenhuollon parissa on suuri. Osaajapulaa ei saada ratkaistua, osaamistasoa nostettua eikä Suomen taloutta saada kasvuun koulutuksesta leikkaamalla, puheenjohtaja Katarina Murto painottaa OAJ:n tiedotteessa.

-Ammatillinen koulutus on tärkeä väylä uudelleenkouluttautumiseen tilanteessa, jossa työntekijä tarvitsee lisäosaamista tai hakeutuu uudelle alalle. Leikkaukset ovat erityisen haitalliset nyt, kun ammatilliseen koulutukseen ollaan tekemässä myös isoja muutoksia, OAJ:n koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen toteaa.

MYÖS Sivistysala ry tuomitsee ammatillisen koulutuksen leikkaukset. Järjestö katsoo niiden heikentävän osaavan työvoiman saantia.

– Oppilaitosten on mahdotonta suunnitella tulevaisuuttaan, kun rahoitus on jatkuvasti epävarmalla pohjalla. Koulutuksen piti olla säästöjen ulkopuolella, mutta hallitus on rikkonut tämän lupauksensa ammatillisen koulutuksen osalta jo toistamiseen, sanoo politiikan ja vaikuttamisen johtaja Heikki Kuutti Uusitalo Sivistysala ry:n tiedotteessa.