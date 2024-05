Miksi ministerit eivät halua keskustella aselaeista vakavasti? – SDP:stä muistutus: tragedioihin on liittynyt juuri laillinen väline

Hallintovaliokunnan sosialidemokraattiset jäsenet kummastelevat sisäministeri Mari Rantasen (ps.) ja oikeusministeri Leena Meren (ps.) haluttomuutta käydä vakavaa keskustelua ampuma-aselainsäädännön tarkistustarpeista. Demokraatti Demokraatti

Ministerien nuiva suhtautuminen asiaan kävi Eemeli Peltosen, Eveliina Heinäluoman, Saku Nikkasen ja Paula Werningin mielestä selväksi eilisellä eduskunnan kyselytunnilla.

Hallintovaliokunnan demarit ovat tänään jättäneet aselainsäädännön tarkistustarpeista kirjallisen kysymyksen hallitukselle. Iltalehti uutisoi tänään, että myös sisäministeriön poliisitarkastajan Seppo Sivulan mielestä tilkkutäkkimäinen ampuma-aselaki vaatisi uudistamista.

Suomessa on lähes 1,5 miljoonaa luvallista asetta, joka on asukasmäärään suhteutettuna maailman kärkeä. Peltosen mukaan myös luvallisiin aseisiin liittyy monia turvallisuusriskejä, joita on kyettävä ennakoimaan aselainsäädännössä.

– Kuluvana keväänä olemme saaneet kuulla useammasta valitettavasta tapahtumasta ja jopa tragediasta, joihin on liittynyt juuri laillinen ase. Olisikin tarkkaan selvitettävä, onko aselainsäädännössämme tarkistustarpeita, hän toteaa tiedotteessa.

HALLINTOVALIOKUNNAN demarien mielestä kevään tapahtumat pitää huomioida, kun aselakia muutetaan kuluvalla hallituskaudella.

Myös vuonna 1998 vanhentuneen aselainsäädännön aikana myönnetyistä, mutta yhä voimassa olevista aseluvista pitää tehdä selvitys ja nykyisen lainsäädännön kanssa ristiriidassa olevat luvat kumottava taannehtivasti, demarit esittävät.

Heinäluoma pitää erikoisena, että henkilöllä voi olla voimassa yli 26 vuotta sitten saatu aselupa itsesuojelua varten, vaikka laki on muuttunut ja ihmisen oma elämäntilanne on todennäköisesti myös muuttunut kahden vuosikymmenen aikana.

– Ministeri ei myöskään osannut vastata kyselytunnilla kysymykseen siitä, kuinka paljon näitä lupia on vielä olemassa. Siksi olisi tarpeellista tehdä pikainen selvitys niiden määrästä ja tarpeellisuudesta.

HALLITUSOHJELMASSA on hänen mielestään myös sinänsä kannatettavia kirjauksia laittomien aseiden rangaistavuuden koventamisesta ja tunnusmerkistön tarkistamisesta.

– Mutta hallituksen pitäisi tässä tilanteessa laajentaa tätä lainsäädäntötyötä myös laillisiin aseisiin. Kuluvan kevään tapahtumissa on kyse ollut nimenomaan luvallisista aseista. Odotamme tässä hallitukselta toimia ja esitysten tuomista eduskuntaan.

Hallintovaliokunnan demarit tarkastelisivat myös, ovatko aseiden turvallisessa säilyttämisessä velvoitteet ja sanktiot oikealla tasolla.

USEISSA suomalaiskodeissa on luvallisia aseita, jotka ovat harrastuskäytössä. Ylivoimainen enemmistö käyttää aseita metsästyksessä tai muissa harrastuksissa vastuullisesti, huolellisesti ja lain kirjaimen mukaisesti, Nikkanen huomauttaa.

– Ampuma-aseiden oikea ja huolellinen säilyttäminen onkin yksi aseturvallisuuden peruskivistä ja valitettavasti yksikin laiminlyönti voi johtaa traagisiin seurauksiin. Oleellinen asia on, että velvoitteiden täytyy olla riittävän tiukat ja niiden laiminlyömisestä on tultava tuntuvat seuraamukset.

Hallintovaliokunnan demarit pitävät tervetulleena myös keskustelua aseiden käsittelyn promillerajasta, sillä ampuma-aseet ja päihtymystila ovat erityisen vaarallinen yhdistelmä. Aselainsäädännön mukaan aseen käyttö alkoholin vaikutuksen alaisena ei ole kuitenkaan erikseen suoraan rangaistavaa.

– Myös ministeri Rantanen totesi eduskunnassa, että tässä on oltava nollatoleranssi, mutta ei nähnyt tarvetta lakimuutoksiin. Pitäisikö kuitenkin tämän nollarajan näkyä selkeämmin myös lainsäädännössämme, Werning kysyy tiedotteessa.