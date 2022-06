Milloin tiesitte Rydmaniin kohdistuvista syytöksistä? – näin Petteri Orpo ja Kai Mykkänen vastaavat STT:lle

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommunikoi STT:lle tekstiviestitse, että kansanedustaja Wille Rydmaniin (kok.) kohdistettujen epäilyjen vakavuus ja mittakaava selvisivät hänelle tänään Helsingin Sanomien jutusta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Useat nuoret naiset kertovat Helsingin Sanomissa kokoomuksen kansanedustaja Rydmanin, 36, ahdistavalta tuntuneesta käytöksestä. Lehden mukaan Rydman näyttää toistuvasti hakeutuneen alaikäisten tyttöjen seuraan.

Orpo sanoo tienneensä viime talvesta lähtien, että kokoomuksen puoluesihteeri ja Helsingin piirin toiminnanjohtaja ovat selvittäneet Rydmanin kanssa tähän kohdistuvia epäilyjä.

- Toimittajat ovat olleet myös yhteydessä asian tiimoilta, Orpo sanoo.

Myös kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo STT:lle, ettei ole tiennyt Rydmania kohtaan esitettyjen syytösten sisällöstä ja HS:n juttu oli järkyttävää luettavaa.

- Ennen viime keskiviikon Rydmanin omaa Facebook-kirjoitusta tiesin, että Hesari oli haastatellut puoluesihteeriä Rydmania koskevasta häirintäepäilystä, josta ei muuta tietoa minulla ollut. En ollut kuullut kenenkään haastatelluista olleen yhteydessä puolueeseen tai ryhmään, Mykkänen sanoo tekstiviestitse.

Rydman kirjoitti keskiviikkona Facebookissa, että hänestä ollaan julkaisemassa juttua.

Rydman: ”On hyvin todennäköistä, että tulen tekemään rikosilmoituksen törkeästä kunnianloukkauksesta”

Lehden mukaan Rydman näyttää toistuvasti hakeutuneen alaikäisten tyttöjen seuraan. Useissa HS:n tekemissä haastatteluissa toistuu, että Rydman tarjosi runsaasti alkoholia ja patisteli juomaan. Osa näistä naisista on ollut tapahtumahetkellä alaikäisiä. Muutama Rydmanin kotona käynyt haastateltava kuvaa Rydmanin käytöstä painostavaksi, kun nämä halusivatkin poistua paikalta.

Lehden mukaan kokoomuksen johto on ollut pitkään tietoinen Rydmania koskevista väitteistä.

Rydman kuvaa blogissaan juttua ja sen väitteitä järkyttäviksi. Hän kiistää väitteet ja sanoo, että tulee erittäin todennäköisesti tekemään rikosilmoituksen törkeästä kunnianloukkauksesta. Pitkässä kirjoituksessaan hän käy yksityiskohtaisesti läpi jutun väitteitä.

HS:lle Rydman sanoo, että on joutunut ”härskin mustamaalauksen” kohteeksi ja että sen taustalla on yksi tai kaksi naista.

HS:n mukaan yksikään nainen ei ole itse ollut toimitukseen tai poliisiin yhteydessä. Valtaosa kertomuksista oli kerrottu poliisille ennen HS:lle puhumista.

Keskusrikospoliisi selvitti Rydmanin toimintaa vuonna 2020 sen jälkeen, kun 17-vuotias tyttö oli kertonut seksuaalisen kaltoinkohtelun uhreja auttavassa chat-palvelussa, että hänen puolueensa jäsen – nimeä ja puoluetta mainitsematta - olisi kymmenen vuoden ajan ahdistellut 14-17-vuotiaita. Poliisi puhutti yhdeksää naista. Esiselvitys lopetettiin, ja poliisin mukaan mikään ilmi tullut teko ei ylittänyt tutkintakynnystä.

HS on haastatellut osaa poliisille puhuneista naisista sekä kolmea muuta naista. Kaksi naisista halusi esiintyä omalla nimellään.

HS:ssa kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko kertoo käyneensä Helsingin piirin toiminnanjohtajan kanssa keskustelut Rydmanin kanssa.

- Näissä keskusteluissa hän on kiistänyt väitteet, Kokko sanoo HS:lle.

”Olemme valmiita auttamaan viranomaisia”

Orpo kirjoitti aiemmin tänään Twitterissä, että Helsingin Sanomien juttu kansanedustaja Rydmanista on järkyttävää luettavaa.

Orpon mukaan kokoomus ottaa tilanteen erittäin vakavasti ja asia käydään läpi kaikilla niillä välineillä, jotka ovat käytettävissä. Puheenjohtaja sanoo, että kokoomuksessa ei hyväksytä minkäänlaista häirintää, epäasiallista käytöstä tai valta-aseman väärinkäyttöä.

Hän lisää, että aikuisilla on vastuu myös alaikäisten hyvinvoinnista.

- Häirinnästä on aina syytä olla yhteydessä myös poliisiin. Olemme valmiita auttamaan viranomaisia kaikin käytettävissämme olevin keinoin, Orpo kirjoittaa.

Hän lisää, että kokoomus on viime vuosien aikana tehnyt lukuisia toimenpiteitä häirinnän kitkemiseksi.

- Olemme luoneet esimerkiksi Code of Conduct -ohjeistuksen sekä toimintaohjeet somehäirintään. Häirinnän kohteeksi joutuneilla on tukemme, ja meihin voi olla aina yhteydessä matalalla kynnyksellä, Orpo sanoo.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen on jakanut Twitterissä Orpon viestiketjun sanoen, että hän yhtyy täysin Orpon viestiin.

- Häirintä on aina vakava asia, jota emme voi hyväksyä. Olemme valmiita auttamaan kaikin tavoin viranomaisia kansanedustaja Rydmania koskevien häirintäepäilyjen selvittämisessä, Mykkänen kirjoittaa.

Mykkäsen mukaan näin vakavia epäilyjä yhden ryhmän jäsenen toiminnasta käsitellään, mutta vielä on auki, miten ja milloin.

Myös Marinin kantaa kokoomusedustajan toimintaan kysyttiin

Tänään Yle Radio Suomen Pääministerin haastattelutunnilla myös SDP:n puheenjohtajalta, pääministeri Sanna Marinilta kysyttiin kantoja paljon puhuttavaan Rydman-uutiseen

– Itsekin sen luin ja olin järkyttynyt siitä, mitä luin. Nuo asiat, mitä tuossa artikkelissa tuotiin esiin, eivät kovin hyvää kuvaa anna siitä, minkälaista toimintaa on ollut. Mutta en osaa arvioida näiden asioiden taustoja. Uskon, että toimitus on tehnyt huolellista työtä, mutta Wille Rydman on omalta osaltaan kertonut, että hän haastaa sitten tämän artikkelin tulkinnat. En minä tuosta tapauksesta sen enempää tiedä tai siihen pysty tässä kohtaa ottamaan kantaa. Helsingin Sanomien lukijana luin tuon artikkelin eikä se liity istuvan hallituksen työskentelyyn, Marin totesi.

Marinilta kysyttiin myös muun muassa, miten poliittisessa keskustelussa pitäisi tällaisia asioita käsitellä.

– Mielestäni on tärkeää, että jos tällaisia asioita on tapahtunut, niitä tuodaan esille. Kyse on kansanedustajasta ja hänellä on tietenkin vastuu omasta käytöksestänsä ja sitten äänestäjät voivat aina vaaleissa päättää, minkälaisia edustajia meillä on. Mutta en minä tuon kyseisen tapauksen asioista sen enempää tiedä, muuta kuin mitä tänään luin Helsingin Sanomien artikkelista, hän vastasi.