”Minä en syyllistä yhtään työtöntä ihmistä” – Opposition kuppi nurin ”nukkuvasta naapurista”

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) vastauspuheenvuoro opposition välikysymykseen nostatti pintaan pöyristystä.

Eduskunta käsitteli keskiviikkona vasemmistoliiton, SDP:n ja vihreiden välikysymystä köyhyyden ja eriarvoisuuden kasvusta.

Grahn-Laasonen korosti puheessaan työn vastaanottamisen tärkeyttä. Sitä, että oikeuksien rinnalla pitää olla myös velvollisuuksia.

– Järjestelmän pitää olla reilu myös niille, jotka aamulla heräävät pienipalkkaiseen työhön, kun naapuri jää nukkumaan, ministeri sanoi.

Lausetta pidettiin vasemmistoliitossa ja SDP:ssä käsittämättömänä.

– Tämä on aivan tavattoman ylimielistä. Aivan tavattoman ylimielistä, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela tiivisti.

Koskela perusteli näkemystään kuvailemalla kotona olevaa työtöntä, jonka on entistä vaikeampi saada töitä nimenomaan Petteri Orpon (kok.) hallituksen epäonnistuneen talous- ja työllisyyspolitiikan vuoksi.

– Ja sitten täällä ministeriaitiossa sanotaan, että sinne jää kotiin nukkumaan, hän jatkoi.

PÄÄMINISTERI Orpo vastasi syyttämällä Koskelaa vastakkainasettelujen lietsomisesta. Sosiaaliturvaministeri Grahn-Laasonen oli pahoillaan eduskuntakeskustelun sävystä.

– Minä en syyllistä yhtään työtöntä ihmistä. Olen kasvanut 90-luvun Forssassa ja nähnyt työttömyyden hyvin läheltä. Mutta pidän kiinni siitä, että järjetelmän pitää olla reilu myös niille, jotka aamulla heräävät töihin eli työntekemisen Suomessa pitää kannattaa, Grahn-Laasonen puolustautui.

Hän katsoi opposition pyrkivän välikysymyksellään kyseenalaistamaan hallituksen motiiveja. Hallituksella on ollut velkaantumisen hillitsemisessä ideana Grahn-Laasosen mukaan hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen.

”Tämän kaltaista kovaa ylimielistä puhetta ei kyllä ennen tässä maassa ole kuultu.”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen jatkoi Koskelan linjoilla.

– Hallitus näkee suomalaiset naapurina, joka jää nukkumaan tilanteessa, jossa tämän hallituksen politiikan seurauksena yksin pitkäaikaistyöttömyys on noussut 140 000, josta puolet on jo kaksi vuotta ollut työttömänä. Ja te puhutte ministeri Grahn-Laasonen naapurista, joka jää nukkumaan.

– Näinkö te näette sen suomalaisen työttömän työnhakijan: naapuri, joka jää nukkumaan. Tämän kaltaista kovaa ylimielistä puhetta ei kyllä ennen tässä maassa ole kuultu. Maassa, jossa aiemmin on ajateltu, että kaveria ei jätetä, Tuppurainen sanoi.

Tuppuraisen mukaan työtön tulee nähdä lähimmäisenä, joka pidetään yhteiskunnassa mukana.

HALLITUSPUOLUEIDEN puheenvuoroissa huonoa työllisyys- ja taloustilannetta perusteltiin useaan otteeseen maailmantalouden epävarmuudella, jonka taustalla on Venäjän Ukrainassa käymä sota ja viimeisimpänä Lähi-idän kriisi.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen selvensi mikä osuus hallituksen politiikalla on köyhyyden ja eriarvoisuuden kasvussa.

– Ministeri Grahn-Laasonen peräänkuulutti oppositiolta rehellisyyttä tunnustaa mikä osa Suomen vaikeuksista on hallituksen omissa käsissä ja mikä ei. Yritän vastata tähän ministerin pyyntöön.

– Hallituksen käsissä ei ole ratkaista Hormuzinsalmen sulkemista tai Trumpin tulleja tai Ukrainan sotaa, ei ainakaan kokonaan. Mutta on ihan kokonaan hallituksen käsissä valita leikata työttömiltä, pitkäaikaissairailta, opiskelijoilta tai pienituloisilta työntekijöiltä. Ja on ihan hallituksen omissa käsissä kokonaan valita antaa veronalennuksia suurituloisille, fossiilisille tuontipolttoaineille ja suuryrityksille. On kokonaan teidän käsissänne valita kasvattaa suomalaisten köyhyyttä ja eriarvoistumista, Tynkkynen totesi.

”Te olette vieraantuneet tavallisen työttömän arjesta”

MYÖS SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman iski kiinni Grahn-Laasosen mainitsemaan nukkuvaan naapuriin. Lindtman muistutti, että muutkin EU-maat elävät maailmantalouden epävarmuuden keskellä.

– Teidän aikana työttömyys on noussut EU:n korkeimmalle tasolle. Ja kun tässä tilanteessa köyhyyttä koskevaan välikysymykseen vastaava ministeri, tilanteessa, jossa teidän aikana työttömyysaste on noussut koko EU:n korkeimmalle tasolle ja avointen työpaikkojen määrä on ollut jyrkässä laskussa, niin te ryhdytty puhumaan työttömistä ”kun he haluavat jäädä kotiin nukkumaan”. Sanoitte ”kun naapuri jää nukkumaan”. Kyllä tämä kertoo siitä arvoisa kokoomus, että te olette vieraantuneet tavallisen työttömän arjesta, Lindtman sanoi ja pyysi hallitusta palauttamaan työttömyysturvan suojaosan kädenojennuksena työttömille.

Grahn-Laasonen sanoi puheessaan hallituksen päättävän ensi viikon kehysriihessään uusista työllisyyttä vahvistavista keinoista.