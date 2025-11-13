Palkittu politiikan aikakauslehti.
13.11.2025 14:52 ・ Päivitetty: 13.11.2025 14:52

”Minä en usko tähän negatiiviseen puheeseen” – Orpo taisteli synkkyyttä vastaan kyselytunnilla

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Pääministeri Petteri Orpo eduskunnan suullisella kyselytunnilla Helsingissä 13. marraskuuta.

Oppositio viritteli eduskunnan torstain kyselytunnilla keskustelua Suomen ikävää taloustilannetta vaivaavasta kasvun kitsaudesta.

Demokraatti

Demokraatti

– Kasvu mataa, työllisyys kyntää ja sitä myötä julkinen velkaantuminen sen kun kiihtyy, SDP:n Joona Räsänen alusti.

Räsänen nosti kasvuongelmien suurimmaksi syyksi kuluttajia ja yrityksiä vaivaavan epävarmuuden, jonka hän katsoi johtuvan osaltaan hallituksen tempoilevasta politiikasta.

– Miten arvioitte, että hallituksen aiheuttama epävarmuus on vaikuttanut yritysten investointihalukkuuteen, Räsänen kysyi pääministeri Petteri Orpolta (kok.).

– Ei hallituksen politiikka taloudessa ole ollut tempoilevaa, Orpo sanoi ja jatkoi hallituksen tehneen määrätietoisesti ohjelmansa mukaisia uudistuksia.

– Olemme vahvistaneet kilpailukykyä ja parantaneet yrittämisen edellytyksiä, työn tarjonnan ja kysynnän lisäämistä.

ORPO haki selkänojaa näkemykselleen mainitsemalla taloustieteellisen koulutuksensa. Hän piti epävarmuuden ensisijaisena syynä Venäjän Ukrainassa käymää sotaa. Suomen ”koneen” Orpo sanoi olevan kunnossa sitä hetkeä varten, kun talouskasvu lähtee liikkeelle.

”Kävitte liput liehuen taistoon omaa päätöstänne vastaan”

Räsänen jatkoi toteamalla hallituksen olleen investointiympäristön vakaudessa paikoin itse itsensä pahin vihollinen. Hän perusteli näkemystään esimerkein.

– Esimerkiksi tuossa kevättalvella elintarviketeollisuuden investoinnit te saitte jäihin omalla päätöksellänne. Sitten, kun te peruitte tämän päätöksen, te juhlitte sitä suurena voittona. Seuraavaksi siirsitte tämän epävarmuuden tuonne konesali-investointeihin ja jälleen kävitte liput liehuen taistoon omaa päätöstänne vastaan.

– Ja nyt hallitus kuumeisesti pohtii, että mitä se tekee, kun se on saanut kaivosteollisuudenkin miljardi-investoinnit jumiin. Että millä se pystyisi taas perumaan itse itsensä aiheuttaman ongelman, Räsänen sanoi ja nimitti hallituksen tempoilua kasvujarruksi.

– Arvoisa puhemies, minä iloitsen Fazerin investoinnista Lahteen, Orpo sanoi ja piti järkevänä, että asioita voidaan tarvittaessa harkita uudelleen.

HALLITUS perui Fazerin tehtaan vuoksi kaavailemansa makeisten arvonlisäveron korotuksen.

Orpo perusteli datakeskusten alennetun sähköverokannan vaihtamista yrityksille suoraan annettavaan tukeen investointien kestävyyden varmistamisella.

– Minä tulen iloitsemaan niistäkin aivan jokaisesta, Orpo sanoi ja viittasi Suomeen saataviin hyviin datakeskuksiin.

Timo Harakka (sd.) syytti Orpoa yritysten toimintaedellytyksillä rehvastelusta.

– Todellisuus on aivan toinen. Tänä vuonna tehdään synkkä ennätys konkurssien suhteen, joita pantiin vireille. Ja edellinen ennätys on sekin teidän hallituksenne ajalta, viime vuodelta. Joka päivä pannaan vireille kymmenen konkurssia. Olette saaneet aikaan syöksykierteen, Harakka sanoi ja viittasi myös työttömyyslukuihin ja kuluttajien alhaiseen luottamukseen.

Orpon mukaan Harakan kysymyksestä jäivät uupumaan heinäsirkkaparvet.

– Minä en usko tähän negatiiviseen puheeseen. Näen edelleenkin paljon hyviä merkkejä Suomen taloudessa. Minä näen miten suomalaiset yritykset myöskin samaan aikaan menestyvät ja uskovat tulevaisuuteen. Uskokaa tekin, pääministeri kehotti ja toisti ajatuksensa keskeisten vietimarkkinoiden aiheuttamasta talouden epävarmuudesta.

Toimituksen valinnat





Demokraatti

Demokraatti.fi

