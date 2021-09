”Minä luotan teihin, tähän hallitukseen” – Henrikssonin päässä soi viime päivät Abban uusin hitti

Hän nosti esille muun muassa kaksivuotisen kokeilun, jossa kotitalousvähennyksen, kotitaloustyön ja hoiva- ja hoitotyön enimmäismäärää korotetaan 2 250 eurosta 3 500 euroon. Korvausprosentti nousee 40 prosentista 60 prosenttiin.

– Tämä on äärimmäisen tärkeä asia, sillä kotitalousvähenys on erinomainen tapa edistää yrittäjyyttä, luoda työpaikkoja ja torjua harmaata taloutta.

Samalla myös korvauksia lämmitystavan muutoksessa öljylämmityksestä muuhun korotetaan 3 500 euroon. Henrikssonin mukaan hallitus käynnistää selvityksen, miten kotitalousvähennystä voitaisiin laajentaa myös muihin energiaremontteihin.

Henriksson paljasti, että hänellä on soinut viime päivät päässä Abban uusin hitti I still have Faith in you.