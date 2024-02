Ministeri Häkkänen: Demokraattisen maailman reagointi Venäjän toimintaan on ollut liian hidasta

Ukraina puolustaa koko läntistä arvoyhteisöä ja elämäntapaa, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoi eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa Ukrainan tilanteesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Häkkäsen mukaan demokraattisen maailman reagointi Venäjän toimintaan Ukrainassa on ollut liian hidasta ja riittämätöntä, kun vielä kaksi vuotta Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alkamisen jälkeenkin Ukrainan sotilaallinen tukeminen ontuu ja on osittain sattumanvaraista.

- Ukraina tarvitsee vahvempaa tukea. Kyse onkin poliittisesta tahdosta ja päättäväisyydestä, Häkkänen sanoi ajankohtaiskeskustelun avanneessa puheenvuorossaan.

Häkkänen muistutti, että Venäjä on julistanut olevansa sodassa läntisen maailman kanssa ja on vannonut kostoa Ukrainaan tukeville valtioille.

- Ukraina käy tällä hetkellä sotaa itsenäisyytensä ja olemassaolonsa puolesta. Samalla se kuitenkin puolustaa koko läntistä arvoyhteisöä ja elämäntapaa, Häkkänen sanoi.

Häkkänen painotti, että Suomen hallitus on eduskunnan laajalla tuella sitoutunut jatkamaan Ukrainan tukemista niin kauan kuin se on tarpeen. Hänen mukaansa Suomen on valmistauduttava Ukrainan pitkäaikaiseen tukemiseen.

- Ukrainan asiasta on tullut meidän suomalaisten asia. Suomi ja suomalaiset kokivat aikoinaan sen, mitä Ukraina ja ukrainalaiset joutuvat nyt läpikäymään. Tiedämme mitä on taistella olemassaolon ja valtiollisen itsenäisyyden puolesta, Häkkänen sanoi.

KULUVAN viikon lauantaina tulee kuluneeksi kaksi vuotta siitä, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa.

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta alkoi minuutin hiljaisella hetkellä Ukrainan sodan uhrien muistoksi. Kansanedustajat olivat poikkeuksellisen istunnon vuoksi pukeutuneet tummiin asuihin. Istuntoa seurasi lehterillä Ukrainan suurlähettiläs Olha Dibrova.

Puhemies Jussi Halla-aho (ps.) arvioi puheenvuorossaan ennen hiljaista hetkeä, että Venäjä on yliarvioinut omat kykynsä Ukrainassa ja aliarvioinut sekä ukrainalaisten kyvyn ja halun puolustaa maataan että länsimaiden kyvyn ja halun reagoida hyökkäykseen.

- Venäjän hyökkäys paljasti sen jättiläismäisen virheen, jonka Eurooppa oli tehnyt ripustautuessaan venäläiseen kaasuun ja öljyyn, luottaessaan keskinäisriippuvuuden siunauksellisuuteen ja laiminlyödessään omaa puolustuskykyään. Virheistä on opittu, mutta niistä on myös maksettu kova hinta. Kovinta hintaa maksavat tietenkin ukrainalaiset. Sadattuhannet ovat menettäneet henkensä tai terveytensä, miljoonat kotinsa, Halla-aho summasi.

- Venäjällä on suuri valmius aiheuttaa mittaamatonta tuhoa ja kärsimystä niin muille kuin omille kansalaisilleen. Meillä ei ole varaa eikä oikeutta väsyä, Halla-aho jatkoi.