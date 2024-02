Ministeri Häkkänen väläyttää Puolustusvoimien virka-apua itärajalla – “Olemme valmiita keskustelemaan asiasta”

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on valmis keskustelemaan Puolustusvoimien roolista mahdollisissa itärajan valvontatehtävissä. Häkkänen kommentoi asiaa Demokraatille eduskunnassa keskiviikkona. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Hän muistuttaa, että rajavalvonta on ensisijaisesti sisäisen turvallisuuden viranomaisten tehtävä. Mikäli puolustushallinto tässä avustaisi, kyse ei olisi sotilaallisesta tehtävästä vaan virka-avusta.

– Rajavartiolaitosta autettiin virka-aputehtävässä jo raja-aidan rakentamisessa. Jos tarvitaan valvontatehtävissä, jossa Puolustusvoimien kyvykkyys on erittäin massiivinen suhteessa muihin turvallisuustoimijoihin, niin olemme valmiita keskustelemaan asiasta. Sellaista tilannetta ei saa päästää syntymään, että Suomi ei ole kaikilla mahdollisilla resursseilla varautunut operaatioihin, Valtioneuvoston avajaisten kahvitilaisuudesta tavoitettu Häkkänen sanoi.

Verkkouutiset uutisoi tiistaina, että sisäministeriön rajavartiosasto haluaisi mahdollisuuden määrätä kertausharjoituksia rajojen turvaamiseksi ilman sotilaallista uhkaa. Häkkänen ei halua tässä vaiheessa kommentoida rajavartio-osaston avausta tarkemmin. Hän toteaa, että rajaturvallisuuden parantamiseen tarvitaan parhaillaan valmistelussa olevia kovempia rajapykäliä, mutta myös muita mahdollisia hallintatoimenpiteitä on pohdittava.

HÄKKÄNEN muistuttaa Venäjän kykenevän liikuttelemaan tuhansia ihmisiä Baltian ja Puolan rajoilla.

– Wagner järjestää Afrikan puolella jopa satojen tuhansien ihmisten liikevirtoja luomalla sotilaallisia hyökkäyksiä ja kapinoita, Häkkänen väittää.

Italian puolustusministeri Guido Crosetto syytti maaliskuussa Wagneria siirtolaisten ajamisesta Eurooppaan. Italian sisäministeriön mukaan maahan saapui pelkästään viime vuoden alkupuolella noin 22 000 siirtolaista. Crosetto katsoi Wagnerin pyrkivän toimillaan vaikuttamaan Italian haluun ja kykyyn tukea Ukrainaa.

– Venäjällä on vahva kyvykkyys laajojen massojen liikutteluun. Sen takia tässä pyritään löytämään vähän uusiakin keinoja luoda Venäjälle vastavoimaa siinä, ettei sen kannata yrittää, Häkkänen sanoo.

Hän nostaa esiin kaksi keinoa torjua välineellistettyä maahantuloa, jos sen uhka nykyisestä laajenee.

– Ensimmäinen on rajan kova torjuntakyky se, ettei ketään pääse läpi. Tämä tapahtuu oikeusvaltion puitteissa. Toinen, jos on pakko kuitenkin ottaa vastaan väkeä, niin miten niitä väestömassoja hallitaan ja tästä jälkimmäisestä on kyse enemmän näissä pohdinnoissa.

LÄNTISILLÄ yhteiskunnilla on Häkkäsen mukaan useita heikkouksia myös Naton viidennen artiklan “alapuolisessa maailmassa”.

– Niitä pitää nyt pystyä paikkaamaan oikeudellisin keinoin mutta huomioida myös laajat resurssit. Puola komensi rajalle ison mitan sotilaita. Sellaisesta me emme puhu eikä nyt tarvitse provosoida. Mutta käymme kaikki keinot läpi, joilla varaudumme. Sen, että oikeusvaltio voi puolustautua nopeasti syntyvässä tiukassa tilanteessa, pitää olla ennakkoon suunniteltua ja mietittyä.

– Tämä edellyttää kuten presidentti Niinistö (Valtiopäivien avajaispuheessaan) sanoi uutta ajattelua, koska ajat ovat poikkeuksellisia. Ei voida ajatella vain niin, että mennään totutun kaavan mukaan ja kansainvälisen oikeuden teoreettinen tulkinta päteköön joka paikassa. Ajat ovat nyt oikeasti vakavat. Siviiliyhteiskunnan suojaamisen pitäisi tapahtua laillisessa järjestyksessä, niin kuin Niinistökin sanoi, oikeusvaltion raameissa, mutta se edellyttää uudenlaista oikeudellista tulkintaa monissa asioissa.

– Olen luottavainen, että puolueet ymmärtävät tämän problematiikan eduskunnassa yli hallitus-oppositio-rajojen mutta eivät nämä tule olemaan helppoja harjoituksia.