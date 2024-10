Ministeri lähtee tapaamaan hätähuudon esittäneen hyvinvointialueen edustajia – tiiviimpi ohjaus nousemassa keskusteluun

Muun muassa Yle kertoi eilen, että Etelä-Karjalan hyvinvointialuejohtaja Sally Leskinen vaatii muutosta lakiin, joka ohjaa hyvinvointialueiden rahoitusta. Johannes Ijäs Demokraatti

Hänen mukaansa muutosehdotukset tuovat ratkaisun, jonka avulla Etelä-Karjalan hyvinvointialue kykenisi varmuudella saavuttamaan tavoitteensa sekä talouden tasapainottamisessa että lakisääteisten palveluiden tarjoamisessa.

Ylen mukaan ensimmäinen Leskisen vaatimista muutoksista olisi antaa hyvinvointialueille tarvittaessa kahden vuoden lisäaika alijäämän kattamiseen. Vaihtoehtoisesti hän esittää ennakoivaksi arviointimenettelyksi kutsuttua käytäntöä, joka myös mahdollistaisi aikalisän.

Hyvinvointialueella on todettu, että pyrkiminen alijäämän kattamiseen alkuperäisessä aikataulussa olisi vastuutonta ja johtaisi palveluiden merkittävään heikentämiseen ja massiivisiin henkilöstön irtisanomisiin.

Yle kertoo, että Leskinen aikoo erota tehtävästään, jos alijäämän kattamisvelvoite pysyy ennallaan eli se olisi katettava viimeistään vuoden 2026 tilinpäätöksessä.

KUNTA- JA ALUEMINISTERI Anna-Kaisa Ikonen (kok.) kertoo Demokraatille, että menee tapaamaan Etelä-Karjalan hyvinvointialueen edustajia huomenna perjantaina.

Hän toteaa käyvänsä alueen edustajien kuulumiset tapaamisessa läpi.

– Meillä kuitenkin iso linja on siinä, että näyttää, että suuri osa hyvinvointialueista saa alijäämänsä katettua aikataulussa. Osan kanssa on isompia haasteita ja heidän kanssaan on lähdetty tiivistyvän ohjauksen prosessiin ja koetetaan sitten siinä hakea keinoja.

Hallitus on ottanut kuusi talousvaikeuksista kärsivää hyvinvointialuetta nykyistä tiiviimpään ohjaukseen. Ikonen toteaa itse, että Etelä-Karjala ei kuulu tähän joukkoon. Alueet ovat Lappi, Keski-Suomi, Vantaa ja Kerava, Itä-Uusimaa, Kanta-Häme ja Satakunta.

Ikosen puheiden perusteella Etelä-Karjalan ottamisesta joukkoon käydään keskustelua.

– Kun on käyty läpi aika monienkin lukujen valossa näitä alueita, he eivät kuuteen alueeseen lukeutuneet, hän toisaalta muistuttaa.

– Me voimme käydä heidän kanssaan keskustelua eri tavoin. Me olemme nyt koettaneet tunnistaa niitä alueita, joissa on suurimmat haasteet. Totta kai tässä matkan varrella arvioidaan eri alueiden kanssa heidän tilannetta ja käydään vuoropuhelua. Heidänkin kanssaan tullaan lakisääteiset neuvottelut käymään tänä syksynä ja siinä kohtaa syvennytään tarkemmin heidän tilanteeseensa.

Sally Leskisen erouhkaukseen ministeri ei ota kantaa.

Alijäämämenettelyyn ei ole helpotusta tulossa, hallitus pysyy kannassaan tiukasti?

– Meillä ei ole valmistelussa alijäämän kattamisvelvoitteen muutoksia.

Ikonen toteaa, että alijäämät täytyy joissain vaiheessa kattaa ja on tärkeää, että kaikki alueet tekevät töitä sen eteen, että ne toteuttavat muutossuunnitelmansa.

– Se on se tapa, jolla me turvaamme tulevaisuuden palveluita. Me pyrimme omalla ohjauksella tukemaan alueita eri tavoin. Siitä käytännössä minusta nyt on kyse.