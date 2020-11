Ministeri Lintilä TUI:n päätöksestä perua Lapin joulumatkat: ”Varmaan joku kamelin selkä katkesi siinä kohtaa”

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan britit saivat Suomen matkustusrajoituksista hyvän syyn ilmoittaa Lapin joulumatkojen perumisesta. Suuri matkanjärjestäjä TUI kertoi tiistaina peruvansa joulun Lapin matkat sekä Englannista että Irlannista. Demokraatti.fi

– Varmaan joku kamelin selkä katkesi siinä kohtaa, kun Tui ilmoitti. Nyt pitää tietysti huomata se, että Englannissa on lock down tulossa. Kyllähän he saivat aika hyvän syyn ilmoittaa, kun Suomella kesti niin kauan tehdä kantoja, Lintilä sanoo.

Matkustusrajoituksia koskevan lainsäädännön käsittelyä tulee Lintilän mukaan jatkaa mahdollisimman pikaisesti.

– Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesesitys on lausuntokierroksella kaksi viikkoa. Toivon mukaan mahdollisimman äkkiä päästään tekemään laki lausuntojen pohjalta ja ottamaan siihen poliittiset kannat. Nythän tämä on puhtaasti STM:n virkamiesesitys.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, keskustan Markus Lohi on pitänyt lakiesitystä aivan liian monimutkaisena. Lohi totesi MTV:n haastattelussa, ettei esitys tule toimimaan käytännössä eikä sitä pysty toteuttamaan tai valvomaan.

Lintilän mukaan työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehet tulevat vielä antamaan esityksestä lausuntonsa.

– Aika vaikea nähdä, että se ihan tuollaisenaan menisi läpi. Odotetaan nyt tuo lausuntokierros.

– Suurin ongelma on ilman muuta yli kuuden päivän matkat ja niihin liittyvät karanteenit. Epäilen, että kestävätkö ne edes perustuslakia.

Pitäiskö riittää, että otetaan vain testi lähtömaassa?

– Kyllä.