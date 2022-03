Ministeri Lintilä väläytti ammattiautoilijoille helpotusta – jakeluvelvoitteesta luopuminen määräajaksi

– Me kaikki jaamme suuren huolen siitä, että polttonesteiden hinnat ovat nousseet lähes sietämättömiksi varsinkin kuljetusalan tulevaisuuteen nähden. Ja hallitus miettii koko ajan keinoja, jolla kuljetusalan ahdinkoa voidaan auttaa useissa eri ministeriöissä, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) vastasi aiheesta kysyneelle perussuomalaisten Riikka Purralle.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan ammattidiesel, jossa kuljetusalan yrittäjä voisi hakea palautusta maksamistaan polttoaineveroista, on selvityksessä mutta etenee valitettavan hitaasti käsillä olevaan tilanteeseen nähden.

Myös Lintilän mukaan polttoaineiden hintojen nousu tunnistetaan hallituksen piirissä ”erittäin kipeällä tavalla”.

– Se mikä on huono uutinen, itse en vielä näe, että tämä oli vielä tässä, valitettavasti. Te ette löydä lähihistoriasta niin nopeaa päivävaikutteista öljyn hinnan muutosta mitä on tapahtunut viime päivinä. Epävarmuus on erittäin voimakas, Lintilä sanoi ja päätyi ehdottamaan uusiutuvien polttoaineiden käyttöä edistävän jakeluvelvoitteen lopettamista määräajaksi.