Ministeri Nuorten parlamentissa: “En voi suositella kenellekään vapen käyttöä” – lakiesitys luvassa

Eduskunnassa järjestettiin tänään Nuorten parlamentin istunto, jossa peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset tenttaavat ministereitä kyselytunnilla.

Paikalla eduskunnassa on myös pääministeri Petteri Orpo (kok.).

Ministereiltä on kysytty muun muassa velasta, ilmastosta, liikunnasta, kouluruoasta, taloudesta, mielenterveydestä ja Natosta.

Esimerkiksi sähkötupakoinnista nuoret pääsivät myös äänestämään.

Kalle Jeffery Hatanpään koulusta Tampereelta kysyi voisiko sähkötupakan kaupan kieltää lailla.

– Kouluissa nuorten sähkötupakan eli niin sanotun vapen käyttö ja tupakointivälineiden kauppa aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Tupakointivälineistä on tehty nuorille houkuttelevia värin, maun ja ulkomuodon perusteella. Myös sähkötupakoinnin terveysvaikutukset huolestuttavat, kysymyksessä mainittiin.

Kysymykseen vastasi sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.).

– Vapet leviävät todella kouluista ja hallitus on tästä tietoinen. Minä en voi suositella kenellekään vapen käyttöä, koska on havaittu, että näissä tuotteissa on sellaisia ainesosia, joita ei tunnisteta tai ei tiedetä mitä ne sisältävät, myös myrkyllisiä ainesosia. Eli vapet eivät ole terveellisiä eivätkä turvallisia tuotteita käyttää, Grahn-Laasonen vastasi.

Lue tästä, mitä THL sanoo sähkötupakasta ja sen terveydelle haitallisista aineista.

Hän totesi, että hallitus tuo jo ensi viikolla valtioneuvoston yleisistuntoon esityksen, joka kieltää sähkötupakan hallussapidon alle 18-vuotiailta.

– Se antaa kouluille myöskin työkaluja takavarikoida ja ottaa nämä tuotteet haltuun ja puuttua tähän kouluissa kiertävään ongelmaan. Vapeja käytetään myös kiusaamiseen. Siellä on nuorten keskuudessa myös kaupankäyntiä. Tämä pitää saada loppumaan, että kaikilla on turvallista koulussa ja että meidän lasten kasvuympäristö ja terveystottumukset ovat turvallisia, Grahn-Laasonen totesi.

Nuorten parlamentti äänesti asiasta. Sähötupakoinnin kieltämistä Suomessa kannatti 169 parlamentin jäsentä ja nykytilanteen säilyttämistä 28. Äänestyksessä annettiin myös 2 tyhjää ääntä.