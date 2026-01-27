Politiikka
27.1.2026 08:57 ・ Päivitetty: 27.1.2026 09:02
Ministeri suuttui omien esitystensä toteutumisesta – Pekonen: ”Käsien pesun Suomen ennätys”
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Aino-Kaisa Pekonen muistuttaa sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) leikanneen toistuvasti vanhuspalveluiden resursseja ja hoitajamitoitusta.
Juuso arvosteli maanantain Facebook-päivityksessään hyvinvointialueita vanhuspalveluiden hoitajamitoituksen laskemisesta minimiin. Juuso ilmaisi olevansa asiasta vihainen. Mitoitus on ministerin mukaan laskettu liian alas suhteessa vanhusten hoivan tarpeeseen.
– Vanhuspalveluiden tilanne tuskin tulee yllätyksenä kenellekään muulle kuin sosiaali- ja terveysministeri Juusolle. Hyvinvointialueilla on hallituksen säästöpaineiden alla tehty mittavia henkilöstövähennyksiä, Pekonen huomauttaa tiedotteessaan.
Marinin hallituksessa sosiaali- ja terveysministerinä toiminut Pekonen ei sulata ministeri Juuson yritystä pestä käsiään vastuusta.
– Oikeistohallitus on alentanut kahteen otteeseen vanhuspalveluiden hoitajamitoitusta ja leikannut tätä vastaavan summan hyvinvointialueilta. Nyt vastuuministeri Juuso ilmoittaa olevansa ”vihainen” omien esityksiensä toimeenpanosta.
JUUSO toteaa kirjoituksessaan itsekin, että säästöpaineet ovat kovat. Laissa säädetty 0,6 hoitajaa vanhusta kohden on vain minimimitoitus. Juuson mukaan minimi ei riitä, kun hoivan tarve kasvaa.
Pekonen kääntää katseen ministeri Juusoon ja muistuttaa, että istuva hallitus on itse luonut alueille kovat säästöpaineet. Hallitus vaatii hyvinvointialueita kattamaan alijäämänsä jo tämän vuoden aikana.
– Ministeri Juuson esitysten mukaisesti hyvinvointialueet ovat joutuneet vähentämään tuhansia hoitajia vanhuspalveluista, jotka ovat jo ennestään aliresursoituja. Nyt ministeri Juuso on tekemässä käsienpesun Suomen ennätyksen, Pekonen sanoo.
MYÖS SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi syyttää Juusoa käsien pesusta.
– Yksityisen terveydenhuollon katteiden pönkittäminen tehottomin Kela-korvauksin on ollut kautta linjan Orpon hallitukselle tärkeämpää kuin julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen. Koko hallitus on antanut hyväksyntänsä tälle linjalle. Seuraukset ovat nyt nähtävissä siinä, että monessa paikassa vanhustenhoivassa on aiempaa vähemmän työntekijöitä, mikä vaikuttaa väistämättä hoivan laatuun, Näkkäläjärvi toteaa tiedotteessaan.
Hän kehottaa ministeri Juusoa ottamaan huolensa esiin Petteri Orpon (kok.) hallituksen sisällä ja puolustamaan omaa vastuualuettaan.
– Hyvinvointialueita ja niiden työntekijöitä syyllistämällä ratkaisua ei löydy, Näkkäläjärvi sanoo.
Myös Pekonen kehottaa ministeriä ryhtymään toimiin vanhustenhoidon tilanteen parantamiseksi sen sijaan, että tuntee vihaa oman hallituksensa tekemisien vuoksi.
– Vetoan ministeri Juusoon, että soten digi-esitystä ei viedä eteenpäin.
Juuson esityksen mukaisesti osan kotihoidon hoitohenkilöstömitoituksesta voisi jatkossa kattaa tekoälyä hyödyntämällä. Pekosen mukaan esitys todennäköisesti vain entisestään vähentäisi jo nyt liian vähäiseksi venytettyä hoitohenkilökunnan määrää.
Täydennetty Näkkäläjärven kommenteilla klo 11.01.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.