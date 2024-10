”Ministeri Tavion päätös on täysin kestämätön” – SDP esittää epäluottamusta ministerille ja koko hallitukselle

SDP esittää epäluottamusta ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Taviolle (ps.) ja koko hallitukselle. Demokraatti Demokraatti

Epäluottamusta Taviolle eduskunnan täysistunnossa esitti SDP:n Elisa Gebhard ja hallitukselle epäluottamusta esitti SDP:n Kimmo Kiljunen. Esitykset saivat kannatusta vasemmistoliiton Pia Lohikoskelta ja vihreiden Inka Hopsulta.

– Tasa-arvon, tyttöjen ja naisten sekä vähemmistöjen oikeuksien edistäminen ovat jo kauan olleet Suomen ulkopolitiikan keskiössä. Ministeri Tavion päätös Suomen jättäytymisestä pois Ukrainan jälleenrakentamisen tasa-arvo- ja inklusiivisuusliittoumasta on täysin kestämätön. Pienen maan ulkopolitiikka muodostuu paitsi yhteisistä linjoista, myös teoista, Gebhard sanoi.

Hän muistutti, että sekä tasavallan presidentti Alexander Stubb että pääministeri Petteri Orpo (kok.) ovat todenneet, että olisi ollut suomen ulkopolitiikan linjan ja sen tavoitteiden ja arvojen mukaista olla tässä liittoumassa mukana.

– Samanaikaisesti hallituspuolueista vakuutellaan, kuinka isoista asioista oltaisiin yksimielisiä. Tällöin itse asiassa vähätellään tasa-arvon edistämisen merkitystä Suomen ulkopolitiikassa. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tukeminen Ukrainassa osana muuta tasa-arvotyötä ei ole pieni tai vähämerkityksellinen asia, Gebhard totesi.

Gebhard muistutti, että hallitus käsitteli asiaa ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin kokouksessa (tp-utva).

– Tavion päätös ei kuitenkaan keskustelun tuloksena muuttunut. Hallitus ei korjannut kurssia, jolloin hallitus tosiasassa otti tämän päätöksen nimiinsä. Hallituksen ulkopolitiikan linja ei myöskään selkiytynyt, vaan pikemminkin se meni entistä enemmän päinvastaiseksi siitä, mitä selontekopapereissa lukee, Gebhard sanoi ja esitti epäluottamusta ministeri Taviolle.

LOHIKOSKEN mukaan Tavion poikkeuksellinen päätös herättää huolta Suomen ulkopoliittisesta linjasta ja arvoista, jotka ohjaavat Suomen toimintaa maailmalla.

- Ministeri Tavio on valtioneuvoston jäsenenä epäonnistunut edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Suomen ulkopolitiikassa. Suomen maine tasa-arvon puolustajana kansainvälisen yhteisön silmissä on horjunut ja hallituksen ulkopoliittinen linja on paljastunut epäselväksi ja epävarmaksi, Lohikoski sanoi.

Lohikoski huomautti, että Taviolla oli mahdollisuus perua tasa-arvon vastainen päätöksensä, mutta hän ei tehnyt niin. Lohikoski nostaa tapetille pääministeri Orpon lupauksen, että Tavio kirjoittaa valmistelussa olevaan jälleenrakentamissuunnitelmaan jotain myös tasa-arvosta.

– Tämähän on kuin hallituksen rasismin vastaisen tiedonannon uusinta. Pelkkä temppu, jotta voidaan sanoa, että jotain on tehty. On selvää, ettei tällaisella suunnitelmapaperin tasa-arvo-osiolla paikata ministeri Tavion epäonnistumista.

Hopsu puolestaan totesi, että hallituksen teot vaikuttavat olevan tasa-arvoa vastaan, vaikka maailmalla tarvittaisiin selkeää tasa-arvon puolustajan linjaa tasa-arvonvastaisen liikkeen vahvistuessa.

– Näyttää siltä, että ihmisoikeuksia mahdollisesti puolustavat puolueet, ovat hallituksessa perussuomalaisten panttivankeina ja yhdessä sovittu Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linjakin on näin ollen yksittäisen ministerin tuulen mukaan ailahteleva. Näin ainakin voi päätellä siitä, ettei hallitus korjaa ministeri Tavion päätöstä jättäytyä Ukrainan tasa-arvoliittoumasta pois. Yksittäiselle ministerille on siis jätetty veto-oikeus, hän sanoi.