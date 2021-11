Ministeri Tuppurainen Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntapäivillä: ”Maamme tarvitsee vahvan pohjoisen keskuksen”

Oululainen eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) näkee Pohjois-Pohjanmaan roolin merkittävänä pohjoisen Suomen veturina. Tuppurainen toi valtiovallan tervehdyksen tänä vuonna juhlavuottaan viettävän 90-vuotiaan Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntapäiville. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Jotta maamme aluerakenne olisi tasapainoinen, maamme tarvitsee vahvan pohjoisen keskuksen eteläisen Suomen, pääkaupunkiseudun, vastavoimaksi. Pohjois-Pohjanmaan on oltava jatkossakin alue, jonne on hyvä muuttaa ja jäädä, jossa tuntuu turvalliselta perustaa perhe, kasvaa ja vanheta, Tuppurainen luonnehti puheenvuorossaan.

Tiedotteessa kerrotaan Tuppuraisen nostaneen puheessaan esiin kolme asiaa, joissa hän näkee Pohjois-Pohjanmaan roolin tulevaisuudessa korostuvan ja joissa tarvitaan alueen aktiivisuutta. Ensimmäiseksi asiaksi hän nosti tavoitteen: Pohjois-Pohjanmaasta on tehtävä hyvinvointitalouden lippulaiva.

– Vuonna 2019 veimme Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella eteenpäin hyvinvointitalouden käsitettä, joka katsoo taloutta laajemmassa kulmassa ja tunnistaa taloudellisen menestyksen ja hyvinvoinnin kohtalonyhteyden. Tätä ajattelua tulisi entisestään juurruttaa myös Pohjois-Pohjanmaalle ja juuri nyt on oikea hetki varmistaa, että kuljemme kehityksen eturintamassa, hän sanoi.

Tuppurainen muistutti, että sote-uudistuksen myötä valta ja vastuu siirtyvät alueille ja alkuvuodesta Suomessa käydään historian ensimmäiset aluevaalit, joissa valitut päättäjät ovat jatkossa keskeisessä roolissa tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen kehittämisessä ja turvaamisessa. Tuppuraisen mukaan myös alueellinen yhteistyö saa aivan uudenlaista painoarvoa. Muutos voi osaltaan avata myös ovia maakuntien tehtävien laajempaankin tarkasteluun, hän katsoo.

Toisena asiana Tuppurainen nosti esiin, että Pohjois-Pohjanmaan asemaa ”pohjoisen vankkana veturina” on lujitettava. Hän luonnehti, että Suomi tarvitsee vahvan pohjoisen keskuksen eteläisen Suomen vastavoimaksi.

– Pohjois-Pohjanmaa on Pohjoisen Suomen koulutus- ja osaamiskeskittymä, jonka vankan perustan luovat yliopistomme ja ammattikorkeakoulumme. Osaamme tutkia ja innovoida, ja esimerkiksi Oulun seudulla panostetaan merkittävästi tutkimus- ja kehittämismenoihin.

Kolmanneksi ministeri Tuppurainen painotti, että ilmastonmuutokseen on vastattava rohkeasti. Hän kiitteli puheenvuorossaan, että ”Pohjois-Pohjanmaa on tässä murroksessa valinnut olla rohkeasti osana ratkaisua”.

– Puhuessamme fossiilisten korvaamisesta, on Pohjois-Pohjanmaalla Suomessa ja koko Euroopassa tärkeä rooli. Suomen sisällä siirtymä esimerkiksi fossiilivapaan teräksen tuotantoon SSAB:n Raahen tehtaalla on tavoite, jota on syytä vauhdittaa. Toisaalta Pohjois-Pohjanmaalla tuotetaan 40 prosenttia Suomen tuulivoimasta ja TUULI-hanke tekee alueellamme tärkeää työtä tuulivoiman eteen, Tuppurainen sanoi.

– Oulun yliopistosta kuulimme juuri viime kuussa rohkaisevia uutisia siitä, kuinka yliopiston tutkimusryhmä kehittää hiilineutraalia vedyn tuotantoa ilman sähköä, valokatalyysillä auringon valon avulla. Onnistuessaan tämän teknologian kehittäminen olisi Nobelin arvoinen suoritus, hän jatkoi.