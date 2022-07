Ministeri Tuppurainen torstaina Saksaan Uniper-neuvotteluihin – ”koko ajan asioiden kanssa tehdään töitä”

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston finanssineuvos Maija Strandbergin mukaan omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen (sd.) matkustaa torstaina Saksaan keskustelemaan Fortumin tytäryhtiön Uniperin kohtalosta. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. Simo Alastalo Demokraatti DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Tämän tiedon voin vahvistaa, Strandberg kertoo Demokraatille.

Voitko kertoa millaisia vaihtoehtoja neuvotteluissa on pöydällä?

– Tilanne on tällä hetkellä sen verran herkkä, että en voi kommentoida. Protokollan ulkopuolelta sanon, että koko ajan asioiden kanssa tehdään töitä.

Saksan talousministeri Robert Habeck (vihr.) vaati lauantaina Fortumia osallistumaan Venäjän kaasumarkkinoiden ongelmista johtuen suuriin vaikeuksiin ajautuneen Uniperin pelastamiseen.

Ministeri Tuppurainen totesi STT:lle aiemmin, että Fortum on jo alkuvuodesta tukenut Uniperia kahdeksan miljardin euron suuruisella konsernin sisäisellä rahoitusjärjestelyllä.

- Tämä on hyvin merkittävä tuki Fortumilta Uniperille ja osoittaa, että Fortum on omalta osaltaan sitoutunut tukemaan Uniperin selviämistä tässä kaasukriisissä. Sen sijaan tässä tilanteessa me emme Fortumin enemmistöomistajan edustajana näe enää mahdolliseksi, että Fortum tämän enempää lähtisi pääomittamaan Uniperia, Tuppurainen sanoi STT:n haastattelussa.

Tuppuraisen kanssa samoilla linjoilla oli tiedotteessaan tiistaina myös oppositiopuolue perussuomalaiset. Puolue vertasi Uniperista Fortumille aiheutuvia riskejä 1990-luvun pankkikriisiin.

Uniperin talousvaikeudet johtuvat kiinteistä maakaasun toimitussopimuksista, jossa yhtiö on sitoutunut toimittamaan saksalaisille kotitalouksille ja yrityksille maakaasua kiinteään ja huomattavasti markkinahintaa alhaisempaan hintaan.

– Suomalaisten omistaman Fortumin ja Uniperin kassan ja taseen käyttäminen tähän tarkoitukseen on väärin, eikä hallituksen tule hyväksyä tämän kokoluokan tulonsiirtoa.

– Mikäli Saksa haluaa tukea kotitalouksiaan ja yrityksiään vaikeassa energiakriisissä, sen tulisi tapahtua Saksan valtion toimesta, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo tiedotteen mukaan.