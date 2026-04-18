18.4.2026 08:24 ・ Päivitetty: 18.4.2026 08:24

Ministeri väläyttää varainsiirtoverosta vapauttamista määräaikaisesti – heitä se koskisi

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoo, että hallituksen tulisi harkita ensi viikon kehysriihessä määräaikaista varainsiirtoverosta vapauttamista ensiasunnon ostajille.

Rane Aunimo

Demokraatti

Maa- ja metsätalousministeri perustelee tätä tarpeella piristää asuntokauppaa.

Essayah esitteli toimilistaa katsauksessaan puoluehallitukselle Helsingissä.

Kysymys varainsiirtoverosta on ollut esillä julkisuudessa pitkin alkuvuotta. Oppositiosta esimerkiksi SDP ja Antti Lindtman on pitänyt aihetta esillä.

Helmikuussa varainsiirtoveron tilapäistä poistamista toivoi myös hallituspuolueesta RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson.

Tuolloin työministeri Matias Marttinen (kok.) kuitenkin tyrmäsi ehdotukset.

– Pidän jopa haitallisena ja harmillisena sitä, että yksittäiset poliittiset päättäjät väläyttävät tällaista asiaa julkisuuteen, koska sillä voi olla hyvin haitallisia vaikutuksia suoraan asuntomarkkinoiden toimintaan, Marttinen sanoi Ylen haastattelussa.

Asia onkin herkkä, sillä asuntomarkkinoiden pelätään hyytyvän entisestään, jos potentiaaliset ostavat jäävät odottamaan tiedossa olevia otollisempia veropäiviä.

Toisaalta poliitikoilla voi olla myös halua osoittaa julkisuudessa olevansa kyllä valmiita erilaisiin ratkaisuihin.

Näin voinee tulkita myös Essayahin esityksiä.

Essayah esitti kehysriiheen laajaa toimenpidepakettia.

– Kehysriihessä on otettava käyttöön laaja toimenpidepaketti, joka sisältää kotitalousvähennyksen korottamisen, asuinrakennusten energia-avustukset ja määräaikaiset korjausavustukset.

– Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakaukset alkavat olla kasvukeskusten ulkopuolella ainut mahdollisuus varmistaa lainarahoitus edes välttämättömien peruskorjausten toteuttamiseksi.

– Asuntokaupan piristämiseksi esimerkiksi määräaikaista varainsiirtoverosta vapauttamista tulisi harkita ensiasunnon ostajille, Essayh listaa.

