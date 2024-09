Ministeri: Valtio ottaa kehnoimpia hyvinvointialueita tiukempaan kontrolliin

Hyvinvointialueiden valtion ohjausta tullaan tiivistämään syksyn aikana, kertoo kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tiiviimmällä ohjauksella on Ikosen mukaan määrä auttaa erityisesti niitä alueita, joilla on erityisiä haasteita.

- Täällä hetkellä erityisesti huolet liittyvät Lapin, Keski-Suomen, Vantaan ja Keravan, Kanta-Hämeen, Itä-Uudenmaan ja Satakunnan hyvinvointialueiden tilanteeseen, Ikonen sanoi tiedotustilaisuudessaan Helsingissä.

- Näiden alueiden kanssa käydään tarkentavat keskustelut syksystä alkaen, Ikonen jatkoi.

IKONEN KERTOO, että hyvinvointialueiden kanssa pohditaan, miten valtio voisi olla alueiden tukena.

- Alueiden kanssa käydään myös yhteistä arviointia siitä, mitä alueilla vielä voitaisiin tehdä ja mitä mahdollisesti muualla on tehty onnistuneesti. Osa hyvinvointialueista on löytänyt keinoja, joilla toimintaa on saatu tehostettua. Nämä keinot on nyt saatava kaikkien käyttöön, Ikonen painotti.

Ikosen mukaan valtiolla on viime kädessä vastuu palveluiden turvaamisesta kaikille suomalaisille.

- Jos näyttää siltä, että jokin alue ei sitten selviä edelleenkään tehtävistään, voi myöskin arviointimenettelyn käynnistyminen tulla kyseeseen.

VALTIOVARAINMINISTERIÖN osastopäällikkö Ville-Veikko Ahonen pitää hyvinvointialueiden tunnuslukujen valossa todennäköisenä, että lähiaikoina valtio voi joutua käynnistämään arviointimenettelyjä joidenkin alueiden kohdalla.

Hänen mukaansa arviointimenettely on viimesijainen keino, jolla valtio yhdessä hyvinvointialueen kanssa lähtee miettimään toimenpiteitä, joilla välttämättömät palvelut turvataan ja talous saadaan tasapainoon. Tässä yhteydessä sovitaan myös toteutettavien toimenpiteiden aikataulusta.

- Kyse ei ole rangaistuksesta, vaan siitä, että valtio viime kädessä vastaa siitä, että peruspalvelut kaikille ihmisille tulee turvattua, Ahonen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Valtiolla on valmius hänen mukaansa jo syksyn aikana käynnistää arviointimenettelyjä, jos tilanne esimerkiksi talouden tunnuslukujen tai palvelujen järjestämisen suhteen on niin huono, että arviointimenettelyille on tarvetta.

Myös ensi keväänä saattaa käynnistyä arviointimenettelyjä, kun nähdään hyvinvointialueiden toteutuneet tilinpäätöstiedot tältä vuodelta ja alueiden ensi vuoden talousarviot, Ahonen kertoi.

IKOSELTA kysyttiin tiedotustilaisuudessa, millä perusteella edellä mainitut kuusi aluetta ovat valikoituneet tiiviimmän ohjauksen kohteiksi.

Hänen mukaansa hyvinvointialueiden tilanteet ovat lähteneet Suomessa eriytymään, sillä osalla alueista tilanne näyttää erittäin hyvältä, ensi vuoden talousarvio on ylijäämäinen ja ne pystyvät turvaamaan palvelut ja myös pääsemään asetettuihin taloudellisiin tavoitteisiin.

- Näiden nimettyjen alueiden osalta sopeuttamispaine ja haaste maaliin pääsemisessä vaikuttavat kaikkein suurimmalta. Olemme ajatelleet, että näiden alueiden kanssa on erityistä hyötyä siitä, että istumme samaan pöytään ja haemme keinoja, mitä valtio voi tehdä, mitä alue voi tehdä vielä lisää, mitä voidaan oppia muilta alueilta.

Ahonen korosti, että kuuden alueen kanssa käytävät keskustelut eivät ennakoi sitä, että juuri ne joutuisivat arviointimenettelyyn.

- Näillä alueillaa halutaan yhdessä lähteä miettimään polkua eteenpäin ja tunnistaa keinoja, joilla voidaan välttää mahdollisia järeämpiä ohjauskeinoja.

- Arviointimenettelyn pitää aina perustua lain kriteerien täyttymiseen, koska sillä tullaan rajoittamaan hyvinkin paljon yksittäisten alueiden itsehallintoa eli kansanvaltaisuuden toteuttamista, Ahonen painotti.

Uutista päivitetty klo 15.28