Ministerinä toiminut Lindén: ”Kiinassa tapahtuu nyt se, minkä kuulin keväällä”

Perhe- ja peruspalveluministerinä Krista Kiurua (sd.) hiljattain perhevapaan ajan sijaistanut Aki Lindén (sd.) on ottanut Twitterissä kantaa Kiinan koronatilanteeseen.

– Kiinassa tapahtuu nyt se, minkä kuulin keväällä WHO:n yleiskokouksessa asiantuntijoiden kanssa keskustellessa: yli 50-vuotiailla on huono rokotuskattavuus ja koronan levitessä rajoittamattomasti, on kuolleisuus korkea, Lindén ennakoi.

Esimerkiksi Yle kertoi vajaa kuukausi sitten, että rokotuskattavuus on yleisesti ottaen Kiinassa korkealla tasolla, mutta yli 80-vuotiaista vain 66 prosenttia on saanut täyden koronarokotussarjan ja vain 40 prosenttia tehosteannoksen. Myös yli 60-vuotiaiden rokotuskattavuus on keskimääräistä alhaisempaa.

Rajoittamattomasti korona ei tietenkään Kiinassa leviä, sillä maa on esimerkiksi ilmoittanut tehostavansa iäkkään väestön rokottamista.

Virallisesti koronakuolleisuus Kiinassa on pientä, mutta valtion tarjoamia lukuja kyseenalaistetaan. Turun yliopiston Kiinaan erikoistunut yliopistonlehtori Outi Luova arvioi Ylelle, että ”valtava määrä kiinalaisia kuolee muutaman kuukauden sisällä huonon rokotuskattavuuden takia”.

KIINAN presidentti Xi Jinping otti maanantaina ensimmäistä kertaa kantaa maan koronatilanteeseen sitten koronarajoitusten höllentämisen, STT kertoi eilen.

Kiinan valtiollisen uutistoimisto Xinhuan mukaan Xi sanoi, että maassa olisi aloitettava kohdennetumpi terveyskampanja ja tehtävä käytännönläheisiä toimia ihmisten terveyden suojelemiseksi.

Kiina aloitti joulukuun alussa tiukkojen koronarajoitustensa höllentämisen laajojen rajoituksia vastustaneiden mielenosoitusten jälkeen. Maan tartuntamäärät lähtivät tämän jälkeen jyrkkään nousuun.

STT kertoi, että Kiinan kansallisen terveyskomitean suljetun kokouksen vuotaneessa pöytäkirjassa arvioitiin, että joulukuussa 248 miljoonaa ihmistä olisi saanut koronatartunnan kuun 20. päivään mennessä.