10.4.2026 12:12 ・ Päivitetty: 10.4.2026 12:12
Ministeriö esittää takseille erikoiskilpiä
Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa takseille pohjaväriltään vihreitä kilpiä, joiden rekisteritunnus olisi musta.
Värin valinnassa on huomioitu erityisesti poliisin kenttävalvonta, jossa käytetään automaattisia lukulaitteita.
Ministeriö pyytää lausuntoja ajoneuvoasetuksen muuttamisesta, joka liittyy eduskunnan käsittelyssä olevaan taksiuudistukseen.
Asetusluonnoksesta voi antaa lausuntoja toukokuun loppupuolelle saakka.
HALLITUS antoi esityksen taksisääntelyn muuttamisesta helmikuun lopulla. Yksi osa esitystä ovat värilliset kilvet, joiden on tarkoitus helpottaa valvontaa. Lisäksi esitetään muun muassa pakollista taksamittaria ja lisää pakollista koulutusta taksinkuljettajille.
Väriä koskevan asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan ensi vuoden alussa, mutta asia riippuu ajoneuvolain muutosten hyväksymisestä ja voimaantulosta.
