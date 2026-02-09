Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ministeriö kaavailee testamenttiuudistusta – ehdottaa sähköistä rekisteriä

Suomessa saatetaan tulevaisuudessa ottaa käyttöön sähköinen testamentti ja valtakunnallinen testamenttirekisteri. Oikeusministeriö on lähettänyt arviomuistion hankkeesta lausuntokierrokselle.

Uudistuksen tavoite on huolehtia testamenttien säilyvyydestä ja löydettävyydestä ja tehdä pesänselvityksistä vaivattomampia. Sähköinen testamentti ei poistaisi mahdollisuutta tehdä testamentti perinteiseen tapaan paperilla.

MINISTERIÖN muistiossa ehdotetaan, että sähköinen testamentti laadittaisiin Digi- ja väestötietoviraston asiointipalvelussa. Sähköinen testamentti rekisteröityisi automaattisesti testamenttirekisteriin, ja sinne kirjattaisiin myös tiedot henkilöistä, joiden tulee saada tieto testamentin tekijän kuoleman jälkeen.

Ehdotus liittyy valtiovarainministeriön käynnistämään ohjelmaan, jolla pyritään helpottamaan läheisen kuolemaan liittyvien asioiden hoitamista.

