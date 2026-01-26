Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

26.1.2026 09:14 ・ Päivitetty: 26.1.2026 09:14

Ministeriö selvittää raaputusarpojen kohtaloa

Jukka-Pekka Flander

Sisäministeriö selvittää, voitaisiinko raaputusarpojen antaminen lahjaksi taas sallia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Selvityksessä tutkitaan, voisiko raaputusarvasta saadun voiton lunastaa joku muu kuin arvan ostaja. Selvityksen on määrä valmistua maaliskuun loppuun mennessä.

Raaputusarvat tulivat arpajalain uudistuksen myötä pakollisen tunnistautumisen piiriin vuoden 2024 alussa, kuten muutkin Veikkauksen rahapelit. Siitä lähtien raaputusarpoja lahjaksi saanut henkilö ei ole enää itse voinut lunastaa mahdollisia voittoja.

Eduskunta hyväksyi uuden arpajaislain joulukuussa. Samassa yhteydessä annettiin lausuma, jossa kehotetaan valtioneuvostoa selvittämään mahdollisuuksia antaa raaputusarpoja lahjaksi.

Sisäministeriön selvityksessä tarkastellaan kysymystä rahapelihaittojen torjunnan kannalta ja tutkitaan, miten muutokset vaikuttaisivat lasten ja nuorten rahapelaamiseen.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
26.1.2026
Tulokasryhmä valloitti Työväen Näyttämöpäivät ympäristösatiirillaan -”Joki se on kalatonkin joki”
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
26.1.2026
Arvio: Tekoälyä koskevat myytitkin voivat olla vaarallisia
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
23.1.2026
Janne Riiheläinen: Hyvää kymmenvuotispäivää, infosotaveteraanit!
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU