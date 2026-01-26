Ministeriö selvittää raaputusarpojen kohtaloa

Selvityksessä tutkitaan, voisiko raaputusarvasta saadun voiton lunastaa joku muu kuin arvan ostaja. Selvityksen on määrä valmistua maaliskuun loppuun mennessä.

Raaputusarvat tulivat arpajalain uudistuksen myötä pakollisen tunnistautumisen piiriin vuoden 2024 alussa, kuten muutkin Veikkauksen rahapelit. Siitä lähtien raaputusarpoja lahjaksi saanut henkilö ei ole enää itse voinut lunastaa mahdollisia voittoja.

Eduskunta hyväksyi uuden arpajaislain joulukuussa. Samassa yhteydessä annettiin lausuma, jossa kehotetaan valtioneuvostoa selvittämään mahdollisuuksia antaa raaputusarpoja lahjaksi.

Sisäministeriön selvityksessä tarkastellaan kysymystä rahapelihaittojen torjunnan kannalta ja tutkitaan, miten muutokset vaikuttaisivat lasten ja nuorten rahapelaamiseen.